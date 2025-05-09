Александр Лукашенко поздравил с избранием нового Папу Римского Льва XIV, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что на новый этап миссии понтифика вывели бескорыстное и усердное служение Богу и людям, а также преданность высоким духовным идеалам. Отношения Беларуси и Ватикана в последнее время активизировались, а еще больший импульс сотрудничеству придаст открытие посольства при святом престоле, убежден президент.

«Мне приятно отметить, что в последнее время отношения между Республикой Беларусь и Святым Престолом характеризуются позитивной динамикой, а наше видение путей решения насущных проблем современного мира совпадает. Убежден, что скорый приезд посла Беларуси в Ватикан и открытие посольства при Святом Престоле придадут новый импульс нашему сотрудничеству в духе доверия и взаимопонимания. Буду очень рад видеть Вас на нашей гостеприимной земле, где христианство издавна является важным элементом общественной жизни и культуры белорусов», – говорится в поздравлении.