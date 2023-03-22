Финалистки «Мисс Минск» о том, что будут делать, если выиграют конкурс. Рассказываем, там интересно

Еще два дня, и разрешится самая красивая интрига года. Конкурс «Мисс Минск» несомненно привлекает внимание жителей не только столицы, но и всей страны. Творческие, яркие, уникальные, разных профессий, из всех вузов Минска – девушки готовы заявить о себе. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск» Елизавета Сафранкова, Виктория Качан и Дарья Крачко. Алена Ланская, ведущая:

До финала осталось всего два дня. Вы волнуетесь? Не страшно ли?

Дарья Крачко, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Нет. Волнение было в самом начале. В середине мы уже вошли в процесс подготовки, некогда было волноваться. А сейчас лично я уже наслаждаюсь процессом, запоминаю эти последние дни, минуты. Потому что я знаю, что потом я буду вспоминать это, скучать. Хоть сейчас и тяжело бывает из-за нагрузки, тренировок, репетиций, но это невероятный опыт. Волнение немножко подкрадывается. Алена Ланская:

Вы сказали про тренировки. Много тренируетесь? Сколько часов в день?

– До ночи. Юрий Царев, ведущий:

Позади практически месяц ваших занятий. Вы подошли к финалу. Чувствуется усталость или больше адреналин?

Виктория Качан, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Приятная усталость. Юрий Царев:

А не было желания сойти с дистанции? Виктория Качан:

Нет. Юрий Царев:

Мероприятий было достаточно много, они были интенсивными. Что вам запомнилось больше всего?

Елизавета Сафранкова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Репетиции, наверное. Мы бесконечно репетируем, вкладываем очень много эмоций, сил, времени в это. При это я тоже искренне наслаждаюсь этим процессом. Я модель в прошлом и пришла, чтобы тряхнуть стариной. Чувствую себя как рыба в воде, очень комфортно. Я действительно искренне наслаждаюсь. Плюс у нас очень классный режиссер-постановщик Павел Стрельченко. С ним очень комфортно работать. Алена Ланская:

В рамках «Мисс Минск» проходило очень много мероприятий. Возможно, выездные какие-то были интересные? Дарья Крачко:

Очень запомнился выезд в интернат для престарелых и инвалидов. Когда там дедушка играл на пианино и пел, у меня слезу градом катились. Мы разговорились с одной прекрасной бабушкой, она будет за меня болеть. Алена Ланская:

Скажите, а как вы изменились с начала проекта? До и после – это разные девушки? Виктория Качан:

Начали больше за собой ухаживать, быть женственными, следить за своими движениями, телом и ногами, руками. За осанкой начала больше следить.

Юрий Царев:

Сможете это сохранить в себе и пронести потом или это все на короткий период времени, а потом можно будет снова расслабиться и вернуться на начальную стадию? Елизавета Сафранкова:

Я не чувствую каких-то глобальных изменений в том плане, что сделал установку, что на протяжении всей подготовки проекта я буду вести себя как обычно. Быть такой, какая я есть, со всеми нюансами, недостатками. Возможно, такая я кому-то понравлюсь, смогу победить. Естественно, какие-то нюансы, моменты улучшаются, потому что мы проходим очень много мастер-классов, очень много узнаем. Это все запоминается. Мы все растем. Юрий Царев:

Наверняка каждая из вас считает, что именно она должна победить. У вас есть какие-то сильные стороны перед конкурентками?

Дарья Крачко:

У меня уже был опыт дефиле, был контракт с модельным агентством. Я легко держусь в этой сфере. На фотопозировании было легко. Я пришла, отработала. Он говорит: вау, так еще никто не делал! Ты так быстро все сделала! В плане того, что на каблуках долго стоять, ходить, в плане дисциплины. Я понимаю что нужно – пошла и сделала. Юрий Царев:

У вас будет дефиле в купальниках, вечерних платьях. Вы уже знаете, какие наряды у вас будут? Уже посмотрели, померили их? Прошлись, может быть? Чувствуете себя в них комфортно? Или это будет сюрпризом для вас в последний момент? Дарья Крачко:

Я еще не мерила платье. Это секрет. Девочки сказали, что не будут рассказывать, какой фасон, какой цвет. Такое предвкушение, сюрприз, потому что я очень переживаю, понравится мне или нет. Это действительно важно, чтобы тебе нравилось, как ты выглядишь, чтобы ты себя чувствовала уверенно и просто наслаждалась. Одна девчонка, когда мы репетировали выход в свадебных платьях, уже увидела вое. Ей очень нравится, и она прям летит, светится вся от того, что знает, в каком наряде будет. Я тоже надеюсь, что мне все подойдет.