Финалистки «Мисс Минск» о том, что будут делать, если выиграют конкурс. Рассказываем, там интересно
Еще два дня, и разрешится самая красивая интрига года. Конкурс «Мисс Минск» несомненно привлекает внимание жителей не только столицы, но и всей страны. Творческие, яркие, уникальные, разных профессий, из всех вузов Минска – девушки готовы заявить о себе. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск» Елизавета Сафранкова, Виктория Качан и Дарья Крачко.
Алена Ланская, ведущая:
До финала осталось всего два дня. Вы волнуетесь? Не страшно ли?
Дарья Крачко, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Нет. Волнение было в самом начале. В середине мы уже вошли в процесс подготовки, некогда было волноваться. А сейчас лично я уже наслаждаюсь процессом, запоминаю эти последние дни, минуты. Потому что я знаю, что потом я буду вспоминать это, скучать. Хоть сейчас и тяжело бывает из-за нагрузки, тренировок, репетиций, но это невероятный опыт. Волнение немножко подкрадывается.
Алена Ланская:
Вы сказали про тренировки. Много тренируетесь? Сколько часов в день?
– До ночи.
Юрий Царев, ведущий:
Позади практически месяц ваших занятий. Вы подошли к финалу. Чувствуется усталость или больше адреналин?
Виктория Качан, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Приятная усталость.
Юрий Царев:
А не было желания сойти с дистанции?
Виктория Качан:
Нет.
Юрий Царев:
Мероприятий было достаточно много, они были интенсивными. Что вам запомнилось больше всего?
Елизавета Сафранкова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Репетиции, наверное. Мы бесконечно репетируем, вкладываем очень много эмоций, сил, времени в это. При это я тоже искренне наслаждаюсь этим процессом. Я модель в прошлом и пришла, чтобы тряхнуть стариной. Чувствую себя как рыба в воде, очень комфортно. Я действительно искренне наслаждаюсь. Плюс у нас очень классный режиссер-постановщик Павел Стрельченко. С ним очень комфортно работать.
Алена Ланская:
В рамках «Мисс Минск» проходило очень много мероприятий. Возможно, выездные какие-то были интересные?
Дарья Крачко:
Очень запомнился выезд в интернат для престарелых и инвалидов. Когда там дедушка играл на пианино и пел, у меня слезу градом катились. Мы разговорились с одной прекрасной бабушкой, она будет за меня болеть.
Алена Ланская:
Скажите, а как вы изменились с начала проекта? До и после – это разные девушки?
Виктория Качан:
Начали больше за собой ухаживать, быть женственными, следить за своими движениями, телом и ногами, руками. За осанкой начала больше следить.
Юрий Царев:
Сможете это сохранить в себе и пронести потом или это все на короткий период времени, а потом можно будет снова расслабиться и вернуться на начальную стадию?
Елизавета Сафранкова:
Я не чувствую каких-то глобальных изменений в том плане, что сделал установку, что на протяжении всей подготовки проекта я буду вести себя как обычно. Быть такой, какая я есть, со всеми нюансами, недостатками. Возможно, такая я кому-то понравлюсь, смогу победить. Естественно, какие-то нюансы, моменты улучшаются, потому что мы проходим очень много мастер-классов, очень много узнаем. Это все запоминается. Мы все растем.
Юрий Царев:
Наверняка каждая из вас считает, что именно она должна победить. У вас есть какие-то сильные стороны перед конкурентками?
Дарья Крачко:
У меня уже был опыт дефиле, был контракт с модельным агентством. Я легко держусь в этой сфере. На фотопозировании было легко. Я пришла, отработала. Он говорит: вау, так еще никто не делал! Ты так быстро все сделала! В плане того, что на каблуках долго стоять, ходить, в плане дисциплины. Я понимаю что нужно – пошла и сделала.
Юрий Царев:
У вас будет дефиле в купальниках, вечерних платьях. Вы уже знаете, какие наряды у вас будут? Уже посмотрели, померили их? Прошлись, может быть? Чувствуете себя в них комфортно? Или это будет сюрпризом для вас в последний момент?
Дарья Крачко:
Я еще не мерила платье. Это секрет. Девочки сказали, что не будут рассказывать, какой фасон, какой цвет. Такое предвкушение, сюрприз, потому что я очень переживаю, понравится мне или нет. Это действительно важно, чтобы тебе нравилось, как ты выглядишь, чтобы ты себя чувствовала уверенно и просто наслаждалась. Одна девчонка, когда мы репетировали выход в свадебных платьях, уже увидела вое. Ей очень нравится, и она прям летит, светится вся от того, что знает, в каком наряде будет. Я тоже надеюсь, что мне все подойдет.
Алена Ланская:
Самый главный вопрос. Представим, что каждая из вас победила. Что вы будете делать дальше? Как вы будете спасать этот мир?
Дарья Крачко:
Я уже представила, что победила. Я бы хотела податься в благотворительность. В будущем я бы хотела связать свою жизнь с модой, одеждой, стилем, камерами, воспитывать что-то красивое в людях, чувство эстетики.
Виктория Качан:
Я танцую. И надо показать, что я не просто танцор. Я достойна выходить на сцену, чтобы люди меня видели, замечали. Я думаю, что искренность спасет этот мир. Я вытянусь искренностью, своей подачей, улыбкой.
Елизавета Сафранкова:
Я учусь в медицинском колледже, собираюсь поступать в медицинский университет в этом году. Я вообще с детства хотела спасать этот мир посредством медицины. Спасать жизни. Я уже победительница – я так себя настраиваю. Я буду развивать медицину, говорить людям о том, что нужно изучать этот вопрос. Нужно действительно заботиться о своем здоровье. Нам нужно растить здоровое поколение, самим быть здоровыми, развиваться, расти и эволюционировать.
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