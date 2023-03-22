​Лукашенко в Хатыни: трагедия навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа

Восемьдесят лет назад здесь остановилось время, оборвались сто сорок девять жизней стариков, женщин и детей. Это трагедия, как и тысячи таких же чудовищных преступлений, которые были совершены в годы ВОВ, навечно выбита в камне и сердце белорусского народа. Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения мемориального комплекса «Хатынь», пишет БЕЛТА.

Глава государства 22 марта принимает участие в памятных мероприятиях, которые приурочены к восьмидесятой годовщине трагедии в Хатыни. Белорусский лидер отметил, что до сих пор в стране старались не взращивать чувство вины потомком палачей, которые пришли на белорусскую землю, чтобы окончательно решить вопрос с восточными славянами. «Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии и мировой капитал оплатил этот поход», – сказал Президент. Глава государства отметил, что и сегодня они против нас применяют санкционную политику, развязали войну на информационном и финансовом поле.

«Мы не забыли, и наследникам карателей тоже напомним, как в далеком сорок первом году белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти. Как людей сжигали, давили танками, топили, расстреливали», – отметил Президент. Александр Лукашенко напомнил, как в годы ВОВ враги закапывали детей живыми, чтобы сэкономить пули, распыляли ядовитые вещества над городами и деревнями. Белорусский лидер дополнил, что 22 марта в Беларуси оплакивают жителей почти одиннадцати тысяч населенных пунктов, которые были сожжены полностью или частично.