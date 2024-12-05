Финал совсем скоро. Агата Моцко рассказала, как создавался 2 сезон реалити «Есть девчонка одна»

Второй сезон единственного на белорусском телевидении женского реалити-шоу «Есть девчонка одна» близится к финалу. За звание лучшей из лучших на одной сцене вот-вот поборются очаровательные представительницы народных профессий. Белорусские красавицы в очередной раз продемонстрируют свою эрудированность и готовность преодолевать страхи. Имя победительницы мы узнаем 7 декабря на нашем телеканале.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Агата Моцко, режиссер-постановщик финала реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь.

Александр Стасевич, ведущий:

Финал не за горами. Чем будете удивлять зрителей?