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Финал совсем скоро. Агата Моцко рассказала, как создавался 2 сезон реалити «Есть девчонка одна»

05 декабря 2024 10:50
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Второй сезон единственного на белорусском телевидении женского реалити-шоу «Есть девчонка одна» близится к финалу. За звание лучшей из лучших на одной сцене вот-вот поборются очаровательные представительницы народных профессий. Белорусские красавицы в очередной раз продемонстрируют свою эрудированность и готовность преодолевать страхи. Имя победительницы мы узнаем 7 декабря на нашем телеканале.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Агата Моцко, режиссер-постановщик финала реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь.

Александр Стасевич, ведущий:
Финал не за горами. Чем будете удивлять зрителей?

Финал совсем скоро. Агата Моцко рассказала, как создавался 2 сезон реалити «Есть девчонка одна»-2

Агата Моцко, режиссер-постановщик финала реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:
Именно с этой фразы началась наша разработка второго сезона: чем будем удивлять? Повторить нужно какие-то традиционные элементы, но и нужно придумать новое. В первую очередь, чтобы оно было новым для участниц, чтобы они не знали, что их ожидает. Первый сезон нам дал возможность набить пару шишек, чтобы понять, что нужно делать. Придумали парочку новых конкурсов. Один из них связан с нашими белорусскими танцами, каждая наша участница выучила целых пять народных танцев.

Подробности в видео.

# Телевидение # Агата Моцко # Александр Стасевич # Юлия Самусенко # Юрий Царёв

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