Врачи России и Беларуси могут проводить детям операции на позвоночник, которые не требуют дальнейшего вмешательства

Новости Беларуси. В ноябре 2021 года были подписаны 28 программ Союзного государства. Эффективное сотрудничество приносит свои плоды: успехи наблюдаются в том числе в сфере медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, результатом совместной работы белорусских и российских врачей стала уникальная хирургическая разработка для лечения детей с врожденной деформацией позвоночника. 8 июля в Минском РНПЦ травматологии прошла очередная операция. Подробности в материале Полины Королевы.

Без каркаса не выстоит ни одна конструкция. В человеческом скелете основная нагрузка ложится на позвоночник. Профилактика сколиоза – одна из главенствующих тем медицинских буклетов и плакатов. Не поднимать тяжести, сидеть ровно и следить за осанкой – это основные советы врачей. Однако есть случаи, в которых данные правила не помогут. Речь о врожденных деформациях позвонков. В Минске провели операцию 5-летнему мальчику. Чем она уникальна в мировом масштабе? Читать здесь.

Определить необходимость операции помогает уникальный способ диагностики, который разработан медиками Беларуси и России в рамках союзной программы. Его основа – молекулярная генетика, что позволяет заранее спрогнозировать насколько стабильной или, напротив, агрессивной будет деформация костной системы в течение жизни. После этого специалисты дают заключение. Серьезная процедура стала обязательной для пятилетнего мальчика, который впервые оказался в операционной.

У ребенка врожденная аномалия недоразвития вот этого позвонка. Это первый поясничный позвонок. Он мешает формироваться позвоночнику в его физиологическом развитии. Провоцирует деформации и самое нехорошее – он создает внутри позвоночника в позвоночном канале конфликт для спинного мозга.

Чтобы избежать последствий, недоразвитый костный отросток необходимо удалить и заменить на металлическую конструкцию. На этом этапе врачи начинают работу с компьютерным моделированием: в формате 3D печатают модель деформированного отдела позвоночника и создают шаблоны металлоконструкций, которые и заменят пациенту уязвимые части скелета.

Сергей Виссарионов, директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им. Турнера (Россия):

Мы устанавливаем эти шаблоны-направители, которые позволяют нам четко, правильно и корректно спланировать установку опорных элементов металлоконструкции. Это очень важно и актуально, особенно у маленьких пациентов, у которых анатомические структуры, костные структуры очень маленьких размеров. После того, как они установлены, шаблоны удаляются, убирается тело аномального позвонка. И после установки опорных элементов металлоконструкции происходит полная радикальная коррекция врожденной деформации.

Эта операция для пятилетнего Саши стала первой и, по словам врачей, последней в данном профиле. Уникальность союзной разработки в том, что своевременное хирургическое вмешательство исключает дальнейшую корректировку скелета. Одно вмешательство, проведенное в раннем возрасте, создает благополучные условия для роста и развития позвоночника в будущем.