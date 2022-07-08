За 2022 год на водоёмах утонули 28 минчан. Как ОСВОД борется с мрачной статистикой?

Новости Беларуси. С начала 2022 года 28 минчан утонули в водоемах страны. Из них 9 человек в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спасатели усилили контроль за зонами отдыха. Патрулирование осуществляется в специально оборудованных, а также запрещенных местах для купания. Минская городская организация ОСВОД работает круглосуточно, действует восемь спасательных станций, три из них расположены на Цнянском водохранилище, Дроздах и Комсомольскм озере, пять – в окрестностях озера Вяча, Птичь, Заславского водохранилища и Крыницы.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

В Минской области погибли несовершеннолетние при купании. Основная причина – это беспечность взрослых. В двух случаях дети были на водоемах без взрослых, без присмотра родителей. Соответственно, вовремя оказать им помощь никто не смог.