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За 2022 год на водоёмах утонули 28 минчан. Как ОСВОД борется с мрачной статистикой?

08 июля 2022 15:52
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Новости Беларуси. С начала 2022 года 28 минчан утонули в водоемах страны. Из них 9 человек в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За 2022 год на водоёмах утонули 28 минчан. Как ОСВОД борется с мрачной статистикой?-1

Спасатели усилили контроль за зонами отдыха. Патрулирование осуществляется в специально оборудованных, а также запрещенных местах для купания. Минская городская организация ОСВОД работает круглосуточно, действует восемь спасательных станций, три из них расположены на Цнянском водохранилище, Дроздах и Комсомольскм озере, пять – в окрестностях озера Вяча, Птичь, Заславского водохранилища и Крыницы.

За 2022 год на водоёмах утонули 28 минчан. Как ОСВОД борется с мрачной статистикой?-4

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
В Минской области погибли несовершеннолетние при купании. Основная причина это беспечность взрослых. В двух случаях дети были на водоемах без взрослых, без присмотра родителей. Соответственно, вовремя оказать им помощь никто не смог.

За 2022 год на водоёмах утонули 28 минчан. Как ОСВОД борется с мрачной статистикой?-7

Службы спасения ведут профилактические и разъяснительные работы с отдыхающими. Объясняют правила безопасности на воде. И призывают особо внимательно следить за детьми.

# Утопления # общество # Василий Николайчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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