Паралимпийское движение в Беларуси: какие виды спорта доступны и кто будет участвовать в играх?

Как проходит подготовка и что в целом сегодня происходит в отечественном паралимпийском движении узнаем у гостей студии – Елены Гвай, главного специалиста по международным связям Паралимпийского комитета Беларуси, и Юрия Саманенко, спорстмен-инструктор национальной команды по инваспорту, кандидат на участие в XVII летних Паралимпийских играх 2024 года. Какие виды спорта доступны в белорусском паралимпийском движении?

Елена Гвай, главный специалист по международным связям ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»:

Видов спорта огромное количество, почти все доступны. Мы не развиваем только некоторые, которые наиболее сложные с точки зрения дорогостоящего и дефицитного инвентаря, а так, пожалуйста – приходите. Плавание, легкая атлетика, фехтование на инвалидных колясках, танцы на инвалидных колясках, параканоэ, парагребля, пауэрлифтинг, настольный теннис, футбол для разных категорий инвалидности. Сейчас мы возрождаем стрельбу из лука, которая в свое время была у нас на очень высоком уровне. Наша первая паралимпийская чемпионка была именно по стрельбе из лука. Сейчас занимаемся возрождением этого вида спорта. Паратриатлон начали культивировать. Мне кажется, что каждый найдет для себя вид спорта по своей физической кондиции, возрасту, желаниям и стремлениям. Приходите, звоните, мы подберем секцию. На каком уровне находится подготовка сборной по параканоэ?

Юрий Саманенко, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту:

Если касаться параканоэ, то подготовка на высоком уровне. У нас шесть дней в неделю тренировки. У нас плавание, занятия в тренажерном зале, тренировки на воде. Если в холодное время, когда бывает зима, вода становится, есть гребной бассейн. В сборную попасть трудно, надо выполнить определенные нормативы, чтобы попасть. И результат хороший показать. Это не так просто, но если начинаешь заниматься этим, влюбляешься в это, то все получится. Шесть белорусских пловцов выступят на Паралимпийских играх