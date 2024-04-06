Картины можно даже потрогать – в Минске проходит выставка незрячей художницы «Другая глубина»

Буквально неделю назад мы говорили о выставке незрячей художница Анастасии Берговиной. Она как раз проходит в Минске в эти дни. «Другая глубина» – так называется проект, в рамках которого представлена экспозиция. Это история о том, как цвета могут передавать чувства и эмоции. Как это возможно, узнаем лично у автора проекта.

Анастасия Берговина, художница:

«Другая глубина» – думаю, это название связано с тем, что все мы разные, все мы индивидуальные, и в каждом из нас есть та самая глубина, в которой скрываются наши таланты.

Картины на выставке можно потрогать, там много тактильных элементов. Где-то это большие мазки краски. Или же много работаю с ниткой, чтобы создавать контуры и каждый мог ознакомиться. Скажем, мои картины являются инклюзивными.