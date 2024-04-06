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Картины можно даже потрогать – в Минске проходит выставка незрячей художницы «Другая глубина»

06 апреля 2024 14:27
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Буквально неделю назад мы говорили о выставке незрячей художница Анастасии Берговиной. Она как раз проходит в Минске в эти дни. «Другая глубина» – так называется проект, в рамках которого представлена экспозиция. Это история о том, как цвета могут передавать чувства и эмоции. Как это возможно, узнаем лично у автора проекта.

Анастасия Берговина в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Картины можно даже потрогать – в Минске проходит выставка незрячей художницы «Другая глубина»-1

Анастасия Берговина, художница:
«Другая глубина» – думаю, это название связано с тем, что все мы разные, все мы индивидуальные, и в каждом из нас есть та самая глубина, в которой скрываются наши таланты.

Картины на выставке можно потрогать, там много тактильных элементов. Где-то это большие мазки краски. Или же много работаю с ниткой, чтобы создавать контуры и каждый мог ознакомиться. Скажем, мои картины являются инклюзивными.

Картины можно даже потрогать – в Минске проходит выставка незрячей художницы «Другая глубина»-4

Я стараюсь оставлять на холсте все то, что меня вдохновляет, что я чувствую и мои эмоции. В детстве я видела цвета, и поэтому цвета я воспроизвожу на картинках исключительно по своим внутренним ощущениям. Я передаю через картины свой внутренний мир. Каждая эмоция для каждого разного цвета. Например, мне хотелось бы, чтобы счастье было оранжевого цвета, потому что оранжевый не несет отрицательных характеристик. Это единственный цвет, который всегда остается положительным.

Подробнее в сюжете.

# Выставки в Минске # общество # Анастасия Берговина

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