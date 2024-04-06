В Минске прошли субботники по благоустройству

Труд, который объединяет. Во многих районах Беларуси 6 апреля прошли субботники по благоустройству. Их посвящают 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под слоганом «Я, мы помним» сегодня работали сотни минчан. Они наводили порядок во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей. Активисты облагораживали территории, убирали прошлогоднюю листву, высаживали деревья и кустарники. Во дворе одного из домов на улице Левкова появилась новая липовая аллея.

Алла Бушило, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ Октябрьского района Минска:

В основном у нас в ЖКХ работают молодые люди до 35-40 лет. Поэтому очень важно, чтобы каждый из сотрудников понимал, что эти люди, которые еще живы, воевали за нашу Родину, и благодаря им мы живем в такой прекрасной стране.

Это не последний субботник в нынешнем сезоне. Весеннее благоустройство города после зимы продолжится до 20 апреля.