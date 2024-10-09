Финал проекта «Минская смена – 2024» состоится на столичном велодроме 10-11 октября

Имена победителей станут известны в 11 октября. Бизнес, экология, городская инфраструктура и другие. Сотни молодых людей от 14 лет до 31 года представили свои идеи по 11 направлениям. Оценить их проекты могут все желающие. Вход на мероприятие свободный. Кроме того, для всех посетителей подготовили лекции, которые проведут известные журналисты, общественные деятели, ученые и государственные служащие.

Кирилл Голев, студент Белорусской государственной академии связи:

Делал я проект не один. Это наш проект, у нас команда из пяти человек. Мы делали его на протяжении полугода. Проект – интерактивная карта учебных заведений Минска. Изначально была идея просто помочь абитуриенту в выборе колледжа, университета, выборе его будущего пути. В итоге остановились на интерактивной карте.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

В этом году проект очень масштабный, поэтому неспроста мы выбрали местом проведения как раз такую большую площадку – на велодроме. Потому что для нас принципиально важно и открытое общение. И вот на протяжении двух дней финала проекта будут организованы панельные дискуссии по 10 тематическим направлениям.