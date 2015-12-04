Завывающая башня: небоскреб в Манчестере издает пугающие звуки в ветреную погоду

Новости Великобритании. Небоскреб Beetham Tower, расположенный в центре Манчестера, заслужил свою пугающую репутацию «благодаря» завываниям, которые издает высотка при каждом порыве ветра. Страшные звуки возникают из-за стеклянного щита, установленного на крыше здания.

На видео слышно, как здание, на постройку которого ушло более $224 млн., издает пронзительный пугающий, раздражающий гул.

47-этажное здание – один из самых тонких небоскребов в мире.

Стеклянный щит, являющийся продолжением фасада здания, подчеркивает высоту здания, а также служит молниеотводом. Сила звука, когда ветер проходит через щит, зависит от силы ветра. Чем сильнее ветер, тем громче будет звук, сообщает The Daily Mail.

Инженеры пытались реконструировать высотку, чтобы избавиться от возникающего гула, но безрезультатно.

Небоскреб настолько высок, что в хорошую погоду его можно видеть из 10 графств. С пентхауса здания можно увидеть графство Большой Манчестер, равнины графства Чешир, Пеннинские горы, Скалистый край и национальный парк Сноудония.

Перевод: Лилия Соломенкова