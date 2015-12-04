Прямой эфир

70-летие супружеской жизни: пара из Китая точь-в-точь повторила свадебную церемонию

04 декабря 2015 12:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. 98-летние Цао Иехуа и Ван Дей нашли идеальный способ отпраздновать семидесятилетие свадьбы. Они решили в точности воспроизвести их свадебные фотографии.

Изначально пара проживала в Шанхае, однако, когда началась Вторая мировая война, они перебрались в южный Китай. Несмотря на то, что во время войны они были в разлуке, так как Цао был призван в армию и служил переводчиком, влюбленные обменивались письмами. Таким образом, их отношения не прекращались.

Когда в 1945 году Цао вернулся, влюбленные поженились и с тех пор не расставались, сообщает журнал Metro

70-летие супружеской жизни: пара из Китая точь-в-точь повторила свадебную церемонию -1

На этой неделе супружеская пара вернулась на место их свадьбы в парк горячих источников в городе Чунцин, чтобы повторить свою свадебную церемонию в окружении родных и друзей.

70-летие супружеской жизни: пара из Китая точь-в-точь повторила свадебную церемонию -4

После церемонии Цао поделился секретом долгой и счастливой семейной жизни.

Цао Иехуа:

Супруги должны заботиться друг о друге. Я всегда думаю о ней, а она обо мне.

Ван Дей:
Когда нам будет по 100 лет, вы нас еще увидите!

70-летие супружеской жизни: пара из Китая точь-в-точь повторила свадебную церемонию -7

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Свадьба

Другие новости рубрики

Все новости
Елочные базары начнут работать в Беларуси накануне католического Рождества
04 декабря 2015 10:30

Елочные базары начнут работать в Беларуси накануне католического Рождества

Волонтёрское движение в Беларуси - помощь, идущая от сердца
04 декабря 2015 09:57

Волонтёрское движение в Беларуси - помощь, идущая от сердца

Заместитель председателя ОО «Белорусское общество инвалидов» Сергей Дроздовский в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым
04 декабря 2015 07:26

Заместитель председателя ОО «Белорусское общество инвалидов» Сергей Дроздовский в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым