70-летие супружеской жизни: пара из Китая точь-в-точь повторила свадебную церемонию

Новости Китая. 98-летние Цао Иехуа и Ван Дей нашли идеальный способ отпраздновать семидесятилетие свадьбы. Они решили в точности воспроизвести их свадебные фотографии.

Изначально пара проживала в Шанхае, однако, когда началась Вторая мировая война, они перебрались в южный Китай. Несмотря на то, что во время войны они были в разлуке, так как Цао был призван в армию и служил переводчиком, влюбленные обменивались письмами. Таким образом, их отношения не прекращались.

Когда в 1945 году Цао вернулся, влюбленные поженились и с тех пор не расставались, сообщает журнал Metro.