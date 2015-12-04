$10 млн и еще чуть-чуть: американец дважды выиграл в лотерею за несколько минут

Новости США. Житель города Модесто выиграл в лотерею $1 тысячу. Обрадовавшись, купил ещё три лотерейных билета. Один из них принёс ему выигрыш в $10 млн.

Родни Мэдоус зашёл в один из магазинов города, где и купил лотерейные билеты с защитным стираемым слоем. Стоимость 1-го составила $30.

Мужчина не поверил своим лазам и даже попросил работника магазина проверить его билет на компьютере.