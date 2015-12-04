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$10 млн и еще чуть-чуть: американец дважды выиграл в лотерею за несколько минут

04 декабря 2015 16:07
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Новости США. Житель города Модесто выиграл в лотерею $1 тысячу. Обрадовавшись, купил ещё три лотерейных билета. Один из них принёс ему выигрыш в $10 млн. 

Родни Мэдоус зашёл в один из магазинов города, где и купил лотерейные билеты с защитным стираемым слоем. Стоимость 1-го составила $30.

Мужчина не поверил своим лазам и даже попросил работника магазина проверить его билет на компьютере.

На что потратит свой выигрыш, Родни Мэдоус пока не решил. 

$10 млн и еще чуть-чуть: американец дважды выиграл в лотерею за несколько минут-1

Известно, что ранее в этом магазине уже продавали выигрышные лотерейные билеты, но никогда на такую впечатляющую сумму.

В прошлом году билет со стираемым слоем, приобретенный у них, принес покупателю выигрыш на сумму $30 тыс., а в прошлом месяце – на сумму в $25 тыс.

$10 млн и еще чуть-чуть: американец дважды выиграл в лотерею за несколько минут-4

Примечательно, что магазин, в котором был куплен выигрышный билет, получит $50 тысяч за продажу этого счастливого квитка. 

Владелец заявил, что потратит эти деньги на ремонт магазина.

Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская

# общество # Деньги

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