$10 млн и еще чуть-чуть: американец дважды выиграл в лотерею за несколько минут
Новости США. Житель города Модесто выиграл в лотерею $1 тысячу. Обрадовавшись, купил ещё три лотерейных билета. Один из них принёс ему выигрыш в $10 млн.
Родни Мэдоус зашёл в один из магазинов города, где и купил лотерейные билеты с защитным стираемым слоем. Стоимость 1-го составила $30.
Мужчина не поверил своим лазам и даже попросил работника магазина проверить его билет на компьютере.
На что потратит свой выигрыш, Родни Мэдоус пока не решил.
Известно, что ранее в этом магазине уже продавали выигрышные лотерейные билеты, но никогда на такую впечатляющую сумму.
В прошлом году билет со стираемым слоем, приобретенный у них, принес покупателю выигрыш на сумму $30 тыс., а в прошлом месяце – на сумму в $25 тыс.
Примечательно, что магазин, в котором был куплен выигрышный билет, получит $50 тысяч за продажу этого счастливого квитка.
Владелец заявил, что потратит эти деньги на ремонт магазина.
Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская