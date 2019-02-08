Фильм про Янку Купалу и ещё 5 премьер готовит «Беларусьфильм»

Белорусскому кино – 95! Этот юбилейный год для национальной киностудии станет особенным: за почти столетие было снято многое, но «Беларусьфильм» ещё готов удивлять. Первые проекты стартуют уже этим летом. У каждого своя непростая история и лихо закрученный сюжет.

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Сейчас у нас в работе шесть картин. У нас национальный фильм про Янку Купалу, приключенческие фильмы, проект «Авантюры Прантиша Вырвича», фильм «Следы апостолов 2», «Судьба диверсанта».

Одной из главных лент этого года станет картина с рабочим названием «Пока будет небо» режиссера Владимира Янковского. Съёмочный процесс в разгаре, поэтому создатели не раскрывают все секреты и лишь интригуют. Мы знаем только то, что это фильм о жизни белорусского поэта, драматурга и публициста Янки Купалы.

Илья Пугачев, кинооператор:

Съёмки у нас уже идут три месяца, но, несмотря на это, мы отсняли всего 19 смен. Идёт точная подготовка к съёмке, мы строили декорации. Очень интересный проект, творческий. У нас очень хороший режиссёр, самый крутой в Минске клипмейкер. У него очень интересное видение, как у режиссёра, когда мы общались об этом проекте, он меня этим и зацепил.

Премьера обещает быть зрелищной, национальный шедевр расскажет историю великого поэта за два часа сорок минут. На то, чтобы воссоздать реалии эпохи, в которой жил и творил Янка Купала, декораторам понадобилось полтора месяца кропотливой работы. Зато какой эффект.

Планы у «Беларусьфильма», действительно, грандиозные. Огромное внимание киностудия уделяет международному сотрудничеству.

Владимир Карачевский:

Мы хотим войти в партнёрские тесные отношения со странами Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии. В этом году активно продвигаем нашу новую программу – это кинотуризм. Мы себя обозначаем как крупного партнёра, который создаёт условия для кинопроизводителей.

Юрий Осокин, начальник цеха декоративно-технических сооружений Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Это, как бы, сердце киностудии, здесь располагается в двух зданиях пять съёмочных павильонов. Первый-второй павильон сейчас займёт фильм «Узбек», у них грандиозный фильм военный. Здесь будут гигантские декорации, подземное хранилище военной техники. Во втором павильоне будут три павильона, один из них DС-4 – это американский самолёт, на котором летал Сталин.

Не забывают на киностудии и о вечных темах. Активно идет подготовка к съёмкам ситкома «Иллюзии» Ивана Павлова о буднях минских студентов. Уже сейчас режиссёр знакомится с претендентами на роль, немного позже отобранных счастливчиков будут ждать серьёзные актёрские пробы.

Иван Павлов, режиссер-постановщик Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Это взаимоотношения студентов. Они все объединены одним общим занятием: играют в студенческом театре. Над их театром нависла угроза. И вот они выкручиваются из этой ситуации, но параллельно дружат, любят, ругаются.

Владимир Карачевский:

Мы меняем сейчас подходы существования киностудии. Она становится не просто кинопроизводящей организацией, а становится кинокластером. Местом, где кипит жизнь, где появляются интересные проекты, где проводятся творческие встречи.