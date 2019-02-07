Самый крупный футбольный объект Беларуси начнут строить в середине года

Новости Беларуси. Подготовка к масштабной стройке началась. В парке 50-летия Октября огораживают площадку для Национального футбольного стадиона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самый крупный футбольный объект страны начнут строить в середине года. До начала проведения работ пересадят более 200 деревьев. В возведении комплекса примет участие китайская сторона, объект сможет вместить более 30 тысяч зрителей.