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Самый крупный футбольный объект Беларуси начнут строить в середине года

07 февраля 2019 20:05
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Новости Беларуси. Подготовка к масштабной стройке началась. В парке 50-летия Октября огораживают площадку для Национального футбольного стадиона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самый крупный футбольный объект Беларуси начнут строить в середине года-1

Самый крупный футбольный объект страны начнут строить в середине года. До начала проведения работ пересадят более 200 деревьев. В возведении комплекса примет участие китайская сторона, объект сможет вместить более 30 тысяч зрителей.

Самый крупный футбольный объект Беларуси начнут строить в середине года-4


 

# Строительство # общество # Фотофакт

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