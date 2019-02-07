Часть моста через Неман в Столбцовском районе закрыли на капитальный ремонт

Новости Беларуси. Движение временно организовано по одной полосе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Движение временно организовано по одной полосе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Специалисты сняли старый асфальт и установили плиты. В ближайшее время комиссия из Дорожного научно-исследовательского института оценит состояние моста и даст рекомендации по ремонту.
Андрей Якубеня, заместитель директора по производству филиала «МСУ № 2» ОАО «Мостострой»:
В проекте заложена полностью замена мостового полотна, очистка и уборка тротуара, демонтаж перил, демонтаж барьерного ограждения, демонтаж электросетей. Срок строительства – 5 месяцев.