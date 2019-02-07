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Часть моста через Неман в Столбцовском районе закрыли на капитальный ремонт

07 февраля 2019 19:00
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Новости Беларуси. Движение временно организовано по одной полосе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Часть моста через Неман в Столбцовском районе закрыли на капитальный ремонт-1

Специалисты сняли старый асфальт и установили плиты. В ближайшее время комиссия из Дорожного научно-исследовательского института оценит состояние моста и даст рекомендации по ремонту.

Часть моста через Неман в Столбцовском районе закрыли на капитальный ремонт-4

Часть моста через Неман в Столбцовском районе закрыли на капитальный ремонт-6

Андрей Якубеня, заместитель директора по производству филиала «МСУ № 2» ОАО «Мостострой»:
В проекте заложена полностью замена мостового полотна, очистка и уборка тротуара, демонтаж перил, демонтаж барьерного ограждения, демонтаж электросетей. Срок строительства – 5 месяцев.

Часть моста через Неман в Столбцовском районе закрыли на капитальный ремонт-9

Часть моста через Неман в Столбцовском районе закрыли на капитальный ремонт-11

Часть моста через Неман в Столбцовском районе закрыли на капитальный ремонт-13

# Мосты Беларуси # общество # Андрей Якубеня # Фотофакт

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