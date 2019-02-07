Часть моста через Неман в Столбцовском районе закрыли на капитальный ремонт

Новости Беларуси. Движение временно организовано по одной полосе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты сняли старый асфальт и установили плиты. В ближайшее время комиссия из Дорожного научно-исследовательского института оценит состояние моста и даст рекомендации по ремонту.