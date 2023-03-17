Фигурки людей и животных, посуда. В Минском областном краеведческом музее проходит выставка фарфора

Новости Беларуси. В Минском областном краеведческом музее представили новую экспозицию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь выставлено около 100 предметов из фарфора. Это фигурки сказочных и литературных героев, грациозных балерин, музыкантов, птиц и животных. А также тарелки и чашки.

Есть работы, которые датируются 1960 годом. География экспонатов обширная: они произведены в Минске, Риге, Ленинграде, ГДР и Чехии. Дополняют выставку и работы из частной коллекции.

Наталья Полтавец, старший научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:

Приносят к нам в музей какие-то фарфоровые статуэтки, которые остались от бабушек, дедушек. И причем география вот этого фарфорового производства, мы сегодня распространяем на всю бывшую территорию Советского Союза. Потому что вот эта вот мелкая пластика, фарфоровые вазы – все это уходящая натура, тем более вещи, которые бьются. И для нас они ценны тем, что сохранились.

Полюбоваться хрупкой красотой фарфора можно до середины апреля. Также у всех желающих есть возможность погрузиться в искусство керамики на музейном занятии с мастер-классом.