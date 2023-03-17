«Всякое бывает, это же дорога». Какие нарушения маршрутчики совершают чаще всего?

Новости Беларуси. Белорусы уже давно полюбили маршрутные такси. В первую очередь – за комфорт и оперативность. Причем не только в крупных городах, но и на пригородных и междугородних маршрутах, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Не пропустил пешехода – вот причина остановки этого водителя. Плюс в салоне три безбилетника, задняя дверь заблокирована, а значит в случае ДТП пассажиры не смогут выбраться. Но даже это еще не все – на лобовом стекле трещина.

– Почему не предоставили преимущество пешеходу, который пересекал проезжую часть?

– Он еще не зашел.

– Он уже на проезжей части был. Мы ехали за вами у нас зафиксировано. Пройдемте к нам в автомобиль. На все свои остальные нарушения мужчина лишь пожимает плечами, уверяет, что так вышло случайно, да и вообще это мелочь по сравнению с тем, что творится на дорогах.

– Это же работа, это дорога, бывают всякие ситуации. Стараемся, конечно, избегать всех этих ситуаций, чтобы их не было. Всякое бывает, это же дорога. Неизвестно, что творится вообще. И не только мы, все так ездят – страшно. Смотришь, каждый день ездишь по 350 километров по городу накатываешь, так что знаешь, что это такое и видишь.

– Еще у меня, конечно, вопрос со стеклом. Трещина, практические на все стекло будет скоро. А вы говорите что ездите не первый день. Вы проходите механика, медика перед началом?

– Может, он не увидел, мы проходим механика, когда темно. Нет аптечки, огнетушителя и даже прав. Провели вместе с ГАИ рейд по Минску и вот сколько нарушений нашли у маршрутчиков – подробности здесь. Весомый аргумент. Может, и врач в темноте подписывает медосмотр? Но, похоже, водителей это мало волнует. Ведь каждый рейс – это деньги. Если автобус встал из-за неисправности, и перевозчик, и водитель теряют прибыль. Поэтому и экономят на запчастях и ремонте. Дырявые сиденья, трещины на лобовом или лысая резина в порядке вещей.

– А вы давно маршрутчиком работаете?

– Лет 20.

– А как вы считаете, маршрутки – безопасный вид транспорта?

– Нет, маршрутки небезопасны. Этого водителя зовут Михаил, десять минут назад ему пришлось совершить внеочередную остановку на рейсе Минск-Заславль. Расписание микроавтобуса скорректировали инспекторы ГАИ и сотрудники транспортной инспекции. Набор нарушений – как у всех, ничего нового.

– Во второй полосе движения вы остановились – это раз, вне остановочного пункта – это два. С нарушением согласны?

– Не согласен, у меня человек вот тут.

– Хорошо, составляем протокол, пойдете к начальнику.

– А еще страховочку и техосмотр посмотреть. Водительское ваше. Нет техосмотра у вас?

– Почему нет, есть, просто надо звонить хозяину машины.

– Так, а вы арендуете машину?

– Я подменный водитель.