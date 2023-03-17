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«Всякое бывает, это же дорога». Какие нарушения маршрутчики совершают чаще всего?

17 марта 2023 14:13
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Новости Беларуси. Белорусы уже давно полюбили маршрутные такси. В первую очередь – за комфорт и оперативность. Причем не только в крупных городах, но и на пригородных и междугородних маршрутах, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Не пропустил пешехода – вот причина остановки этого водителя. Плюс в салоне три безбилетника, задняя дверь заблокирована, а значит в случае ДТП пассажиры не смогут выбраться. Но даже это еще не все – на лобовом стекле трещина.

«Всякое бывает, это же дорога». Какие нарушения маршрутчики совершают чаще всего?-1

Почему не предоставили преимущество пешеходу, который пересекал проезжую часть?
Он еще не зашел.
Он уже на проезжей части был. Мы ехали за вами у нас зафиксировано. Пройдемте к нам в автомобиль.

На все свои остальные нарушения мужчина лишь пожимает плечами, уверяет, что так вышло случайно, да и вообще это мелочь по сравнению с тем, что творится на дорогах.

«Всякое бывает, это же дорога». Какие нарушения маршрутчики совершают чаще всего?-4

Это же работа, это дорога, бывают всякие ситуации. Стараемся, конечно, избегать всех этих ситуаций, чтобы их не было. Всякое бывает, это же дорога. Неизвестно, что творится вообще. И не только мы, все так ездят – страшно. Смотришь, каждый день ездишь по 350 километров по городу накатываешь, так что знаешь, что это такое и видишь.
Еще у меня, конечно, вопрос со стеклом. Трещина, практические на все стекло будет скоро. А вы говорите что ездите не первый день. Вы проходите механика, медика перед началом?
Может, он не увидел, мы проходим механика, когда темно.

Нет аптечки, огнетушителя и даже прав. Провели вместе с ГАИ рейд по Минску и вот сколько нарушений нашли у маршрутчиков – подробности здесь.

Весомый аргумент. Может, и врач в темноте подписывает медосмотр? Но, похоже, водителей это мало волнует. Ведь каждый рейс – это деньги. Если автобус встал из-за неисправности, и перевозчик, и водитель теряют прибыль. Поэтому и экономят на запчастях и ремонте. Дырявые сиденья, трещины на лобовом или лысая резина в порядке вещей.

«Всякое бывает, это же дорога». Какие нарушения маршрутчики совершают чаще всего?-7

А вы давно маршрутчиком работаете?
Лет 20.
А как вы считаете, маршрутки – безопасный вид транспорта?
Нет, маршрутки небезопасны.

Этого водителя зовут Михаил, десять минут назад ему пришлось совершить внеочередную остановку на рейсе Минск-Заславль. Расписание микроавтобуса скорректировали инспекторы ГАИ и сотрудники транспортной инспекции. Набор нарушений – как у всех, ничего нового.

«Всякое бывает, это же дорога». Какие нарушения маршрутчики совершают чаще всего?-10

Во второй полосе движения вы остановились – это раз, вне остановочного пункта – это два. С нарушением согласны?
Не согласен, у меня человек вот тут.
Хорошо, составляем протокол, пойдете к начальнику.
А еще страховочку и техосмотр посмотреть. Водительское ваше. Нет техосмотра у вас?
Почему нет, есть, просто надо звонить хозяину машины.
Так, а вы арендуете машину?
Я подменный водитель.

«Всякое бывает, это же дорога». Какие нарушения маршрутчики совершают чаще всего?-13

Водитель и правда подменный, ведь если зайти в салон авто – пассажиров везет некий Игорь Масленников. Но, подумаешь, на одном предприятии все друзья товарищи. Что касается техосмотра, то водитель Михаил долго проверял карманы потом еще дольше пытался кому-то звонить. В итоге оказался в машине ГАИ. Водители маршруток давно стали героями анекдотов. Одной рукой держат руль – другой дают сдачу, при этом прижимают головой к плечу телефон – разговаривают с друзьями и попутно приветствуют своих коллег звуковым сигналом. Извозчики, как многорукие Шивы, умудряются не только разговаривать по телефону, но и набирать СМС, курить, завтракать, и, конечно, крутить баранку. При этом выполняя такой перечень манипуляций, каждый второй забывает о безопасности и ответственности за пассажиров.

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# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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