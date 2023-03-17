Как будут наказывать маршрутчиков за нарушения правил перевозки пассажиров? Рассказали представители ГАИ

Новости Беларуси. Белорусы уже давно полюбили маршрутные такси. В первую очередь – за комфорт и оперативность. Причем не только в крупных городах, но и на пригородных и междугородних маршрутах, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:

Все, что касается перевозки, оснащения, оформления автобуса, безбилетный провоз, провоз стоя – за это у нас по законодательству несет ответственность водитель. И в зависимости от того, какой раз он попадается, зависит степень ответственности в плане предупреждения либо уже штрафа. Что касается ответственности перевозчика, то это уже ответственность за допуск к участию в дорожном движении, допустим, без техосмотра, медицинского осмотра водителя. Они кругом. Куда ни кинь взгляд – везде частные маршрутки. Альтернатива государственному перевозчику всегда будет востребована. На их стороне массовость и скорость. Но именно последнее часто и приводит к ДТП.

Андрей Шуканов, начальник ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Это борьба, наверное, за клиента. За пассажира. Кто быстрее подъедет к остановке. Начинается спешка и нарушение правил дорожного движения. Трещина лобового стекла, каждый считает, что можно отложить, чуть позже сделаю, так же, как и поменять резину, если она изношена сильно. Может, день еще или два, насобираю финансов для того, чтобы поменять. И вот эта беспечность порой приводит, к сожалению, к печальным ситуациям. Даже у нас была ситуация в прошлому году на улицах Минска, когда привлекли к ответственности за износ резины и водителя, и перевозчика, а через неделю он совершает ДТП, где получили травмы четыре пассажира. «Всякое бывает, это же дорога». Какие нарушения маршрутчики совершают чаще всего – подробности здесь. Пассажиров мало интересует, сколько спал водитель и все ли в порядке с техническими данными микроавтобуса. Они заплатили за проезд и хотели бы поскорее добраться до места живыми и здоровыми.

Александр Коваленко:

Каждый человек обязан заботиться о себе, о своей безопасности. Отвечать за свои жизнь и здоровье. Соответственно. Да, всякие бывают ситуации, где-то кто-то торопится, кто-то куда-то не успевает, хочет побыстрее доехать или дешевле доехать, Такие нарушения бывают, что они заходят по 5-6 человек и водитель их везет стоя. Водитель тоже за это отвечает, но все же и с пассажира ответственности никто не снимает. Какая-то внутренняя и моральная ответственность должна быть у каждого. Вряд ли одними рейдами можно призвать к той самой ответственности, говорят сотрудники ГАИ, но пытаться, несомненно, надо. Показывать нерадивых водителей в соцсетях, на телевидении. Делать им замечания, штрафовать. В общем, кнутом или пряником, менять культуру поведения на дорогах. Ведь как ни банально это звучит – речь идет о здоровье, а нередко и жизни людей.