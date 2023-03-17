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100 человек за последнюю неделю – в Беларуси продолжают выявлять экстремистов

17 марта 2023 14:16
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Новости Беларуси. Сотрудники внутренних дел продолжают выявлять приверженцев антигосударственных взглядов. Под пристальным вниманием боевики, воюющие на территории Украины, а также их родственники и знакомые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 человек за последнюю неделю – в Беларуси продолжают выявлять экстремистов-1

Милиция проверяет их на связи с экстремистскими организациями и бандформированиями. Ежедневно проводятся до 20 обысков, причины и условия существования радикальных ячеек оперативно устраняются. Участковые инспекторы проводятся профилактическую работу с населением.

100 человек за последнюю неделю – в Беларуси продолжают выявлять экстремистов-4

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
Посещая граждан, которые ранее привлекались к уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений, относящихся к экстремистской и протестной деятельности, участковые инспекторы милиции изучают их образ жизни, занятость, окружение. Напоминают о необходимости соблюдения законодательства, тем самым пресекая совершение повторных правонарушений. По фактам противоправной деятельности осуществляется реагирование. За последнюю неделю к административной ответственности привлечено порядка 100 человек.

100 человек за последнюю неделю – в Беларуси продолжают выявлять экстремистов-7

Прорабатывается также информация, размещаемая в сети Интернет. Соцсети и мессенджеры также на контроле Министерства внутренних дел. По закону ответят не только авторы, распространяющие информацию и призывы к экстремистской деятельности, но и люди, которые репостят подобные записи.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Купченя # Фотофакт

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