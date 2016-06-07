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Неделя безвозмездного донорства проходит в Минске: где можно сдать кровь?

07 июня 2016 06:42
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Новости Беларуси. Неделя безвозмездного донорства проходит в Минске на базе 6-й городской клинической больницы. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню донора крови. Его отмечают 14 июня.

7 июня безвозмездно сдадут кровь белорусские телеведущие и артисты. А уже 8 июня ждут молодых людей.

Отмечу, ежегодно примерно 35 тысячам столичных пациентов переливают компоненты донорской крови. И обеспечить ее запасы можно только при регулярном участии добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леся Кодуш:
Мы впервые участвуем в подобной акции. Это помощь людям. У меня кровь с отрицательным резусом, то есть она такая достаточно редкая. Почему бы не сделать хорошее дело?

Слава Нагорный:
У меня положительная, ходовая, точно пригодится.

# общество # Донорство в Беларуси

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