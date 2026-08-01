Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске
1 августа в Беларуси – День студенческих отрядов. По случаю праздника в Минске проходит фестиваль «Труд во благо столицы!». Мероприятия начались у стелы «Минск – город-герой». Около тысячи человек возложили цветы к монументу. Это еще одно напоминание о традициях, которые продолжает молодежь, ведь каждый студенческий отряд носит имя Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Шмарловский, комиссар штаба трудовых дел Первомайского районного комитета БРСМ Минска:
В первую очередь это получение первоначальных, базовых навыков. Если ты ничего не умеешь – сходи в студенческий отряд и тебя там научат хоть что-то делать. Научишься работать руками.
Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
БРСМ на сегодня является ключевым оператором по трудоустройству молодежи. Мы видим интерес, актуальность использования тех платформ, на которых связываем наших нанимателей и молодежь. И мне кажется, что интерес нашей молодежи не только к первому заработку, а в целом, чтобы прийти, потрудиться и внести свой посильный вклад в развитие.
В программе фестиваля общение с теми, кто стоял у истоков студотрядовского движения, а также развлекательные мероприятия и забег «Чистая столица» в лесопарке Медвежино.
Михаил Титенков, ветеран студотрядовского движения:
Подходил сюда, увидел стройотрядовскую штормовочку, увидел шевроны, сердце как-то забилось неспокойно. Вспомнилось то, что было 51 год назад у самого. И так захотелось повторить эту замечательную жизнь стройотрядовскую.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Очень хочется, чтобы наша молодежь помнила, что нужно быть достойными тех поколений студотрядовцев, которые в свое время восстанавливали город из руин, которые думали о том, чтобы нам жилось счастливо под мирным небом.
Студотрядовское движение в Беларуси объединяет более 50 тысяч молодых людей. Они трудятся в различных отраслях: от промышленности и сельского хозяйства до медицины и образования. Тем самым вносят свой вклад в будущее страны.