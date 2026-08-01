Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске

1 августа в Беларуси – День студенческих отрядов. По случаю праздника в Минске проходит фестиваль «Труд во благо столицы!». Мероприятия начались у стелы «Минск – город-герой». Около тысячи человек возложили цветы к монументу. Это еще одно напоминание о традициях, которые продолжает молодежь, ведь каждый студенческий отряд носит имя Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Шмарловский, комиссар штаба трудовых дел Первомайского районного комитета БРСМ Минска:

В первую очередь это получение первоначальных, базовых навыков. Если ты ничего не умеешь – сходи в студенческий отряд и тебя там научат хоть что-то делать. Научишься работать руками.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

БРСМ на сегодня является ключевым оператором по трудоустройству молодежи. Мы видим интерес, актуальность использования тех платформ, на которых связываем наших нанимателей и молодежь. И мне кажется, что интерес нашей молодежи не только к первому заработку, а в целом, чтобы прийти, потрудиться и внести свой посильный вклад в развитие.

В программе фестиваля общение с теми, кто стоял у истоков студотрядовского движения, а также развлекательные мероприятия и забег «Чистая столица» в лесопарке Медвежино.