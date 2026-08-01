День студенческих отрядов отмечают в Беларуси

Праздник трудолюбивой молодежи страны. 1 августа в Беларуси – День студенческих отрядов. Сводные коллективы сегодня задействованы на крупнейших стройках и предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник трудолюбивой молодежи страны. 1 августа в Беларуси – День студенческих отрядов. Сводные коллективы сегодня задействованы на крупнейших стройках и предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все началось в 1963 году, когда появились первые студенческие отряды. А уже в 1984-м более 35 тысяч бойцов трудились на стройках по всему Советскому Союзу. Тогда и родилась традиция 1 августа отмечать День студотрядов.
Сегодня движение не просто вернулось – оно окрепло и вышло на новый уровень. БРСМ – главный оператор молодежной занятости, связующее звено между студентами, работодателями и государством. Только в Минске трудоустроено более 17 тысяч молодых людей.
Анастасия Еленская, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:
На сегодня уже более 27 тысяч бойцов студенческих отрядов работают и отработали. Мест трудоустройства очень много. Это большинство предприятий нашей страны. Если вы, например, проедете по Минску, сейчас мы готовим как раз обзорную экскурсию, все знаковые объекты были возведены с участием студенческих отрядов. На каждом фактическом объекте где-то когда-то работали бойцы студенческих отрядов, выполняя совсем разные работы и поручения.
По случаю праздника в Минске пройдет фестиваль «Труд во благо столицы!». Участие примут более 1,5 тысячи ребят из всех районов. Вместе с ними ветераны движения. Разные поколения студотрядовцев примут участие в церемонии возложения цветов у стелы «Минск – город-герой». Также у молодежи будет возможность пообщаться с теми, кто стоял у истоков движения. Завершится фестиваль забегом «Чистая столица!» в лесопарке Медвежино.