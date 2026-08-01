День студенческих отрядов отмечают в Беларуси

Праздник трудолюбивой молодежи страны. 1 августа в Беларуси – День студенческих отрядов. Сводные коллективы сегодня задействованы на крупнейших стройках и предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось в 1963 году, когда появились первые студенческие отряды. А уже в 1984-м более 35 тысяч бойцов трудились на стройках по всему Советскому Союзу. Тогда и родилась традиция 1 августа отмечать День студотрядов.

Сегодня движение не просто вернулось – оно окрепло и вышло на новый уровень. БРСМ – главный оператор молодежной занятости, связующее звено между студентами, работодателями и государством. Только в Минске трудоустроено более 17 тысяч молодых людей.