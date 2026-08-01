Около 60 тыс. молодых специалистов приступают к работе в Беларуси

В Беларуси около 60 тысяч молодых специалистов с 1 августа приступают к работе. Около 5,5 тысячи из них пополнят коллективы предприятий и организаций Минской области. 80 % придут в сферы образования, здравоохранения, сельского и лесного хозяйства, а также промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый молодой специалист получает не только рабочее место, но и жилье, а также набор социальных гарантий. Поддержка не ограничивается материальной базой. Для тех, кто хочет расти, в регионе проводятся конкурсы. Проекты помогают молодым людям проявить себя в профессии, творчестве, науке, спорте и делают Минскую область местом, куда хочется приезжать и оставаться.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: У нас очень талантливая молодежь. И наша задача – создавать им условия для раскрытия их человеческого и профессионального потенциала. Работа с молодыми специалистами – это одно из приоритетных наших направлений.

Активную работающую молодежь Минской области собрал #TourFest в Березинском районе. Это около 400 человек. Программа трехдневного фестиваля насыщенная. Накануне участники соревновались в фигурном вождении велосипеда и дартсе. Также прошел конкурс визитных карточек.

Артем Бобко, электрогазосварщик ОАО «Беларуськалий»:

Коллектив очень приятный, дружелюбный. Везде молодого специалиста принимают как хорошего, достойного работника. Во всем поддерживают его, помогают, подсказывают. Развитие у нас очень хорошее.

Сегодня в программе разговор на актуальные темы, а также спортивные состязания, прохождение полосы препятствий. Посоревнуются участники в приготовлении блюд, а также исполнении бардовских песен.