Белорусские аграрии намолотили более 4 млн тонн зерна

4 миллион тонн зерна положили в закрома белорусские аграрии. По данным Минсельхозпрода, в стране собрано 4 миллиона 25 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (с учетом рапса, без кукурузы). Пройдено 46 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разрезе областей в лидерах первый регион. В Брестской области намолотили 1 миллион 115 тысяч тонн. В центральном регионе – 890 тысяч. Аграрии Гродненской области положили в закрома 760 тысяч тонн зерна.

Аграрии ловят каждый погожий день, чтобы вовремя и качественно убрать урожай. Так, в хозяйстве «Якубово-Агро» Дубровенского района первый в Витебской области молодежный экипаж, который намолотил тысячу тонн зерна с учетом рапса. Для Станислава Червинского это третья уборочная, а его напарник Владислав Кустиков в этом сезоне в поле впервые. Герои жатвы отмечают, что техника новая, проблем с ней нет, а работа дает хороший опыт и перспективы.

Станислав Червинский, комбайнер сельхозпредприятия «Якубово-Агро»:

Это ответственное дело, никакого спорта. Побыстрее убрать весь урожай и закончить уборку. Это самое главное у нас сейчас, чтобы все было без потерь. Главное, качество. Ну и побыстрее, как говорится, чтобы погода нам не насолила. В этом году в хозяйстве нужно убрать площадь более чем в 5 тысяч гектаров. Основные культуры – озимые зерновые, рапс, зернобобовые, ячмень, яровая пшеница и кукуруза. Погода вносила свои коррективы. Однако, несмотря на это, плановые показатели выполняют.