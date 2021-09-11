Фестиваль культур, выступление Серёги и фейерверк. Куда пойти в День города-2021 в Минске?

Новости Беларуси. «Минск – город, который объединяет». Этот девиз выбран для главного праздника белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции торжества стартуют с официальной церемонии у стелы «Минск – город-герой». Там работает съемочная группа СТВ. На связь со студией вышла корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

С размахом отмечает Минск свой день рождения, больше 130 мероприятий подготовили организаторы. Основные проходят в субботу, 11 сентября. В 11:00 у стелы «Минск – город-герой» началось торжественное возложение цветов к обелиску. С самого утра в парке Победы стартовал молодежный спортивный проект. Начался он с массовой разминки и флешмоба, а позже все желающие в возрасте от 6 до 17 лет могут принять участие в соревнованиях – полоса препятствий и забеги по трем возрастным группам.

Кроме того, неподалеку уже можно видеть военную технику: в парке Победы сегодня День танкиста. Там можно найти разнообразные интерактивные зоны. Например, позаниматься на тренажерах по военной технике, угоститься солдатской кашей и чаем. Одна из основных праздничных точек по традиции Дворец спорта. Сейчас там выбирают сильнейших пожарных спасателей, а еще более зрелищными станут соревнования силачей – пауэрлифтеры готовятся удивить новыми рекордами. В полдень у Дворца спорта стартует молодежный музыкальный фестиваль: пять площадок, в хедлайнер – рэпер Серега.