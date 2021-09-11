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Фестиваль культур, выступление Серёги и фейерверк. Куда пойти в День города-2021 в Минске?

11 сентября 2021 08:36
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Новости Беларуси. «Минск – город, который объединяет». Этот девиз выбран для главного праздника белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции торжества стартуют с официальной церемонии у стелы «Минск – город-герой».

Там работает съемочная группа СТВ. На связь со студией вышла корреспондент Яна Шипко.

Фестиваль культур, выступление Серёги и фейерверк. Куда пойти в День города-2021 в Минске?-1

Яна Шипко, корреспондент:
С размахом отмечает Минск свой день рождения, больше 130 мероприятий подготовили организаторы. Основные проходят в субботу, 11 сентября. В 11:00 у стелы «Минск – город-герой» началось торжественное возложение цветов к обелиску.

С самого утра в парке Победы стартовал молодежный спортивный проект. Начался он с массовой разминки и флешмоба, а позже все желающие в возрасте от 6 до 17 лет могут принять участие в соревнованиях – полоса препятствий и забеги по трем возрастным группам.

Фестиваль культур, выступление Серёги и фейерверк. Куда пойти в День города-2021 в Минске?-4

Кроме того, неподалеку уже можно видеть военную технику: в парке Победы сегодня День танкиста. Там можно найти разнообразные интерактивные зоны. Например, позаниматься на тренажерах по военной технике, угоститься солдатской кашей и чаем.

Одна из основных праздничных точек по традиции Дворец спорта. Сейчас там выбирают сильнейших пожарных спасателей, а еще более зрелищными станут соревнования силачей – пауэрлифтеры готовятся удивить новыми рекордами. В полдень у Дворца спорта стартует молодежный музыкальный фестиваль: пять площадок, в хедлайнер – рэпер Серега.

Фестиваль культур, выступление Серёги и фейерверк. Куда пойти в День города-2021 в Минске?-7

Одним из самых ярких эпизодов праздника станет фестиваль национальных культур в Верхнем городе. Это 25 государств. Все они будут удивлять своим колоритом, угощать традиционными блюдами, показывать национальные ремесла с 12:00 до 17:00. А вечером праздничную программу там подхватит выступление оркестра под управлением Михаила Финберга.

Еще одна яркая и зрелищная концертная площадка вечером 11 сентября будет в акватории Свислочи. Целое шоу света, воды и музыки. Сценическая площадка разместилась таким образом, что фоном для представления станет музыкально-световой фонтан.

Фестиваль культур, выступление Серёги и фейерверк. Куда пойти в День города-2021 в Минске?-10

Гуляет сегодня не только центр, но и все районы города. Организаторы подготовили множество уличных квестов, выставок народных ремесел, фудкортов, концертов во всех уголках города. В честь 954-летия Минска 11 сентября пройдут концерты, фестивали, спортивные соревнования и другие развлечения, которые завершатся в 22:00 в сквере рядом с гостиницей «Беларусь» ярким фейерверком.

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# День города в Минске # общество # Яна Шипко # Михаил Финберг # Серёга # Фотофакт

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