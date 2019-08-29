Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019

Новости Беларуси. Стал известен план праздничных мероприятий на День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2019 году больше всего будет спортивных соревнований. Например, в Заводском районе возле «Чижовка-Арены» пройдет «Забег на каблучках». Девушки в туфлях преодолеют стометровую дистанцию. Там же пройдут и автомобильные соревнования и состязания на беговелах. В парке экстремальных видов спорта на Столетова организуют фестиваль уличной культуры и спорта.