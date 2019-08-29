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Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019

29 августа 2019 15:33
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Новости Беларуси. Стал известен план праздничных мероприятий на День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019-1

В 2019 году больше всего будет спортивных соревнований. Например, в Заводском районе возле «Чижовка-Арены» пройдет «Забег на каблучках». Девушки в туфлях преодолеют стометровую дистанцию. Там же пройдут и автомобильные соревнования и состязания на беговелах. В парке экстремальных видов спорта на Столетова организуют фестиваль уличной культуры и спорта.

Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019-4

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Зрителей и участников ожидают концерты, фудкорты, интерактивные игры, семейные фестивали и многое другое.

Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019-7

Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019-9

Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019-11

Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019-13

Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019-15

Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019-17

Какие праздничные мероприятия будут на Дне города-2019-19

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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