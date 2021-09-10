В Витебске начали сеять озимые культуры. В чём их преимущество для сельского хозяйства?

Новости Беларуси. Все районы Витебской области приступили к севу озимых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году агрономические сроки смещены на несколько дней, пока удалось засеять около 15 % от общих площадей. Но вместе с тем есть уже и свои лидеры. Аграрии Витебского района уже преодолели третью часть. Не отстают хозяйства оршанского и верхнедвинского регионов. Всего на севере страны в осеннюю посевную кампанию планируют засеять около 300 тысяч гектаров зерновых. Вести с полей у Виктора Пралича.

Еще не прозвучали фанфары в честь хлеборобов северного региона (областные «Дожинки» пройдут 18 сентября), а сеялки уже снова вышли на поля. В уборочную кампанию – 2022 здесь будут жать пшеницу. Более 400 гектар уже засеяли.

Дмитрий Беганский, главный агроном филиала «Заднепровский» ОАО Оршанский КХП:

По сравнению с яровыми преимущество есть у озимых. Они дают более высокую урожайность. Преимущество в чем? Они менее требовательны по уходу, чем яровые культуры.

Кстати, именно на этих полях собирали рапс с урожайностью более 30 центнеров с гектара. Эта культура и стала предшественником для озимой пшеницы. Опытный механизатор Сергей Шавлинский старается не упустить ни минуты во время ответственной поры. В среднем за рабочий день удается засеять около 100 гектаров.

Сергей Шавлинский, механизатор филиала «Заднепровский» ОАО Оршанский КХП:

Весной после зимы сыровато, ездишь, ищешь участки, где суше. Переездов много. Там посели, переехали на другое, пока это сохнет. Осенью – пошел и пошел. Работаешь и работаешь.

Озимая пшеница, озимая рожь, озимый рапс – зерновые, которые традиционно колосятся на нивах Витебской области. Предстоящая жатва в каком-то роде будет экспериментальной.