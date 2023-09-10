В Facebook заблокировали страницу популярного политика перед выборами в Венгрии. Почему так произошло?

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Ласло Тороцкаи, депутат Национального собрания Венгрии, лидер партии «Наша родина»:

Это реальный факт. Все эти американские финансисты вмешивались в венгерские выборы, предоставляя деньги. Например, они направили более 4 миллиардов форинтов левым либеральным глобалистским партиям в Венгрии. Это реальный факт. Несомненно, американцы хотят видеть Венгрию колонией, поэтому они финансируют все эти оппозиционные партии. Но они также используют социальные сети. Например, Facebook заблокировал мою страницу, которая была одной из самых популярных политических страниц на Facebook в Венгрии. Корпорация Meta запретила мне пользоваться Facebook. Люди не могут упоминать мое имя или публиковать мои фотографии на Facebook, потому что они могут получить наказание от Meta – американской глобалистской корпорации. Я сужусь с ними.

В Венгрии идет официальное расследование этого дела, есть доказательства, ряд доказательств того, что, когда Facebook и Meta заблокировали меня и удалили мою страницу во время выборов в Европарламент, это произошло перед выборами в Венгрии в 2019 году во время европейской кампании, Facebook сделала это, потому что получила запрос от венгерских левых либеральных глобалистских партий. К сожалению, венгерское правительство не захотело или не смогло мне помочь, так что я подал в суд на Facebook. Идет расследование в отношении Facebook, в отношении этих американских финансистов, которые финансируют леволиберальные венгерские партии. А также идет судебный процесс против Facebook. Я могу выиграть его и корпорация Meta должна вернуть мне мою страницу в Instagram. Так что везде (в суде, в полиции) идет борьба против них, этих американских финансистов, которые хотят помешать нашей работе в Венгрии.

Или посмотрите на американского посла Дэвида Прессмана. Он как агент-провокатор. Он всегда провоцирует венгерское общество. Он всегда нападает на все наши традиции. Он приглашает венгерских политиков, венгерские партии в посольство США, и они идут туда как рабы этого американского посла. Вот свидетельство того, что американцы вмешиваются в венгерскую политику.