Малахит позволяет сохранить молодость, а янтарь лечит щитовидку. Какой камень-оберег выбрать

Есть легенда, что когда-то небо было каменным и защищало людей от всего плохого. Однажды оно раскололось, посыпал каменный дождь, и минералы проросли в земле. С течением времени самоцветы не потеряли своей магии. Анастасия Макеева, корреспондент:

Горный хрусталь успокоит, коралл подарит радость, а розовый кварц – вторую половинку. Выбирать камни нужно по состоянию души и интуиции.

Ирина Махнач, астролог:

Камень – это что-то между миром живым и неживым, вот почему это такая прослойка, которая соединяет нас с высшим состоянием. Надо быть очень осторожным к таким драгоценным камням. У каждого такого твердого камня своя природа, у него своя задача и если ты не соответствуешь этой задаче, то это может просто пойти вразнос.

Самыми сильными оберегами испокон веков считались перстни, которые передавались по наследству. У драгоценных, так называемых мужских камней – бриллиант, изумруд, сапфир, рубин – самый мощный энергетический заряд. Но найти свой талисман можно и среди поделочных камней. Елена Рябцева, продавец-консультант:

От сглаза – это все, что имеет свойство бликовать: тигровый глаз, кошачий глаз считается самым уникальным. Универсальный камень – агат, оникс и это те камни, на которые вы можете опереться всегда.

Минералы очень не любят союза с искусственными камнями и требуют грамотной огранки. Если самоцвет не соприкасается с телом, считайте, что его нет. Если прошел обработку лазером, тоже. К слову, отличить природу от синтетики в большинстве случаев можно только в лаборатории. Екатерина Пяташова, геммолог:

Что касается жемчуга, то его можно попробовать на зуб и настоящий природный жемчуг шероховатый, у вас будет такое ощущение трения на зубах. Если у граната присутствуют переливы в камне, то это должно насторожить. Могут выдать вместо рубина шпинель – другой камень, который похож по цвету и по каким-то внешним показателям.

Бирюза издавна считалась магнитом любви. Но только в том случае, если вы настроены на поиск второй половинки.

Гранат взбодрит. Не хватает мягкости – добавьте женских лунных камней, стержня – мужских.

Интересно, что большинство даров природы еще и прекрасные лекари. Например, янтарь используют в лечении щитовидки.

Елена Рябцева:

Малахит позволяет сохранить молодость, улучшает гормональный баланс организма, рост волос и за счет этого сохраняет привлекательность. Для кормящих матерей, для которых необходима хорошая лактация молока, рекомендуется носить кулоны из кахолонга и горного хрусталя.

Свой оберег можно выбирать по имени и стихии. Но не стоит возлагать на камень большие надежды, ведь каждый сам хозяин своей судьбы и кузнец своего счастья. Ирина Махнач:

Если вы чувствуете, что у вас нехватка энергии и силы, вы можете воспользоваться, но лучше камень потом всегда снимать, его нельзя ни в коем случае долго носить. Очень хорошо, если у вас есть какая-то цель и вам это нужно не просто, чтобы себя восстановить, а вы же себя восстанавливаете для чего-то, для этой жизни, вот тогда камень начинает вас слушать.