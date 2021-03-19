Они возрождают 500-летние традиции. В Слуцком районе начали ткать рушники на старинных ручных станках
Новости Беларуси. Из музея в мануфактуру. Традиции народного ткачества возродили в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В подлесском Доме культуры годами собирали и хранили ручные станки. Но недавно их передали опытным мастерам. Теперь о Подлесье говорят как о месте, где производят аутентичные рушники.
Поближе с древним ремеслом познакомился Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Еще полгода назад в подлесский Дом культуры стоило приехать разве что на экскурсию, чтобы посмотреть на различные ткацкие приспособления. Но уже сейчас здесь работает настоящая мини-фабрика по производству рушников, полотенец, салфеток по стародавней технологии.
Автор идеи – Сергей Леонидович Шпак. В его кружке не просто учат ткать с нуля, но и возрождают 500-летние традиции.
Сергей Шпак, руководитель кружка народного ткачества подлесского Дома культуры:
Напачатку работа мела краязнаўчы напрамак. Матэрыял вывучаўся, даследваўся, шмат было запісана інфармацыі. Потым мы перайшлі да практычнай дзейнасці. Арганізаваўся аматарскі калектыў пастаянных удзельнікаў.
Большинство сегодняшних ткацких инструментов на самом деле бывшие экспонаты. На этом ручном станке ткали еще в начале XIX века. Сегодня в него буквально вдохнули вторую жизнь.
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