Прямой эфир

Они возрождают 500-летние традиции. В Слуцком районе начали ткать рушники на старинных ручных станках

19 марта 2021 20:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из музея в мануфактуру. Традиции народного ткачества возродили в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В подлесском Доме культуры годами собирали и хранили ручные станки. Но недавно их передали опытным мастерам. Теперь о Подлесье говорят как о месте, где производят аутентичные рушники.

Поближе с древним ремеслом познакомился Вадим Смоляк.

Они возрождают 500-летние традиции. В Слуцком районе начали ткать рушники на старинных ручных станках-1

Вадим Смоляк, корреспондент:
Еще полгода назад в подлесский Дом культуры стоило приехать разве что на экскурсию, чтобы посмотреть на различные ткацкие приспособления. Но уже сейчас здесь работает настоящая мини-фабрика по производству рушников, полотенец, салфеток по стародавней технологии.

Они возрождают 500-летние традиции. В Слуцком районе начали ткать рушники на старинных ручных станках-4

Автор идеи – Сергей Леонидович Шпак. В его кружке не просто учат ткать с нуля, но и возрождают 500-летние традиции.

Они возрождают 500-летние традиции. В Слуцком районе начали ткать рушники на старинных ручных станках-7

Сергей Шпак, руководитель кружка народного ткачества подлесского Дома культуры:
Напачатку работа мела краязнаўчы напрамак. Матэрыял вывучаўся, даследваўся, шмат было запісана інфармацыі. Потым мы перайшлі да практычнай дзейнасці. Арганізаваўся аматарскі калектыў пастаянных удзельнікаў.

Они возрождают 500-летние традиции. В Слуцком районе начали ткать рушники на старинных ручных станках-10

Большинство сегодняшних ткацких инструментов на самом деле бывшие экспонаты. На этом ручном станке ткали еще в начале XIX века. Сегодня в него буквально вдохнули вторую жизнь.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Сергей Шпак # Вадим Смоляк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«И вот почему-то ж организм перенёс». Воспоминания мужчины, который 9 дней провёл в Озаричском лагере смерти
19 марта 2021 20:20

«И вот почему-то ж организм перенёс». Воспоминания мужчины, который 9 дней провёл в Озаричском лагере смерти

«Идёшь и знаешь, что идёшь уже на смерть». На реквием в память о жертвах «Озаричей» собрались выжившие жертвы
19 марта 2021 20:17

«Идёшь и знаешь, что идёшь уже на смерть». На реквием в память о жертвах «Озаричей» собрались выжившие жертвы

«Самый большой срок созревания у пармезана». Сколько времени уходит на изготовление сыра?
19 марта 2021 20:09

«Самый большой срок созревания у пармезана». Сколько времени уходит на изготовление сыра?