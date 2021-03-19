Они возрождают 500-летние традиции. В Слуцком районе начали ткать рушники на старинных ручных станках

Новости Беларуси. Из музея в мануфактуру. Традиции народного ткачества возродили в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В подлесском Доме культуры годами собирали и хранили ручные станки. Но недавно их передали опытным мастерам. Теперь о Подлесье говорят как о месте, где производят аутентичные рушники. Поближе с древним ремеслом познакомился Вадим Смоляк.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Еще полгода назад в подлесский Дом культуры стоило приехать разве что на экскурсию, чтобы посмотреть на различные ткацкие приспособления. Но уже сейчас здесь работает настоящая мини-фабрика по производству рушников, полотенец, салфеток по стародавней технологии.

Автор идеи – Сергей Леонидович Шпак. В его кружке не просто учат ткать с нуля, но и возрождают 500-летние традиции.

Сергей Шпак, руководитель кружка народного ткачества подлесского Дома культуры:

Напачатку работа мела краязнаўчы напрамак. Матэрыял вывучаўся, даследваўся, шмат было запісана інфармацыі. Потым мы перайшлі да практычнай дзейнасці. Арганізаваўся аматарскі калектыў пастаянных удзельнікаў.