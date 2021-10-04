Военруки в школах Беларуси: зачем? Рассказывает министр образования

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Почему появилась идея? Во-первых, нужен человек, который разбирается в вопросах безопасности. Понятно, что столбцовский случай многое нам подсказал, что нужно сделать. Заметьте, кстати, когда этот случай произошел, весь интернет пестрил, что в школах ничего не создано. Ходят все, кому не лень. Как только мы стали ужесточать требования в этом году, пришли к тому, что появились турникеты, тревожные кнопки, практически 100 % школ охватили, где-то школы передали под специализированную охрану. Тут же нас начали в этом обвинять, что мы все сделали плохо и неправильно. Сегодня военрук должен взять на себя функции не только вопросов военно-патриотического воспитания. А ведь все равно эти вопросы были, они же не появились сегодня. Военрук – это не просто какое-то инородное тело, которое пришло и непонятно чем будет заниматься. Школа этим занимается. Все равно за вопросы воспитания отвечает в школе директор, отвечает замдиректора по воспитательной работе, есть педагог-организатор. Военрук – это еще один штык в команде, который будет помогать реализовывать различные направления, программы. У него есть еще дополнительный функционал: связь с воинскими частями и военкоматами, вопрос профориентационной работы в силовые вузы, ссузы. Это вопросы безопасности, как я подчеркнул. Это не просто тревожная кнопка, это в целом понимание обстановки в ученическом коллективе, есть ли напряжение. К сожалению, мне потом многое приходилось читать после столбцовского случая. Когда мы начали понимать, что там где-то что-то замалчивали, не выносили сор из избы, это в итоге превратилось в то, что произошло. Начинаешь задумываться, что это не только связано с семьей, где-то и в школе на самотек пустили.