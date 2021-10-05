Самые частые преступления в Беларуси – кражи. Поговорили с девушками-оперативниками

5 октября в Беларуси отмечают День образования подразделений Уголовного розыска. Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью. Расскажут о своей работе гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Солигорского РОВД, майор милиции Ольга Дунец и оперуполномоченный отдела уголовного розыска Солигорского РОВД, капитан милиции Юлия Денисеня. Как вы выбрали профессию, которая считается мужской? «Работа мне нравится и доставляет удовольствие»

Ольга Дунец, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Солигорского РОВД, майор милиции:

Обучаясь еще в старших классах школы, выбор пал на юридическую профессию. Когда выбирала уже высшее учебное заведение для поступления, выбор пал на Академию МВД. Окончив Академию, по распределению пришла работать в РУВД в отдел уголовного розыска.

Юлия Денисеня, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Солигорского РОВД, капитан милиции:

Я также обучалась в Академии МВД. Уже в Академии поняла, что именно эта специальность мне нравится, интересна. По распределению попала в уголовный розыск Солигорского РОВД, там и работаю по настоящее время. Моя работа мне нравится и доставляет удовольствие. Как проходят будни девушек-оперативников? Юлия Денисеня:

Проходят, как у обычных гражданских людей, но оставить работу на работе не всегда получается, дома всегда приходится быть на связи. Расскажите немного про нюансы работы, которой вы занимаетесь.

Юлия Денисеня:

Специфика нашей работы в том, что мы осуществляем розыск без вести пропавших, розыск преступников, скрывшихся от следствия и суда, также есть категория государственные должники – это категория лиц, которая не платит какие-либо долги, из разыскивает милиция. Есть у каждой из вас какой-то свой определенный метод работы? «В нашей профессии основной метод работы – это психология»

Ольга Дунец:

В нашей профессии основной метод работы – это психология. Нужно понимать, что каждая ситуация индивидуальна. Порой хочется помочь человеку, потому что он, возможно, нуждается в психологической помощи. Здесь важно понять самого человека и то, чего он ждет, какой помощи он хочет от нас. Какие в Беларуси самые частые преступления, с которыми приходится сталкиваться уголовному розыску? Самые частые преступления в Беларуси – кражи Юлия Денисеня:

Как и везде, это кражи различных форм собственности. Бывают и какие-то тяжкие преступления. Но большой удельный вес преступности – это кражи. Вашей службе исполнилось 103 года. Что бы вы пожелали своим коллегам?