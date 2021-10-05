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В Беларуси ускорили темпы работ в полях. Озимыми осталось засеять менее 15% площадей

05 октября 2021 07:51
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Новости Беларуси. В последние дни погода позволила ускорить темпы работ в полях. Во многих районах они не прекращаются даже при свете фар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ускорили темпы работ в полях. Озимыми осталось засеять менее 15% площадей-1

Из-за длительных дождей техника долго не могла выйти в поле. Регионы постарались наверстать упущенное. Уже засеяны озимыми более чем 86 % запланированных площадей.

Забота о будущем урожае находится на постоянном контроле. В правительстве создан штаб, который координирует работы на завершающем этапе сельскохозяйственного года. 5 октября он будет держать ответ перед Президентом. Таким образом, в Беларуси осталось засеять менее 15 % от запланированных площадей озимых.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Фотофакт

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