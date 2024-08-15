Прямой эфир

Наталья Петкевич встретилась с коллективом фабрики «Полесье»

15 августа 2024 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Единый день информирования 15 августа проходит в Беларуси. На этот раз его главная тема – информационная гигиена. Представители власти и экспертного сообщества проводят встречи в коллективах и разъясняют волнующие людей вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Петкевич встретилась с коллективом фабрики «Полесье»-1

Единственное оружие в XXI веке, которое остается неотразимым, является слово, а потому белорусам нужно быть приспособленными к инфосреде. Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич во время встречи с коллективом фабрики «Полесье».

Наталья Петкевич встретилась с коллективом фабрики «Полесье»-4

Предприятие специализируется на выпуске пластиковых изделий, и больше всего его знают по детским игрушкам. Наталья Петкевич ознакомилась с производственной площадкой, а также пообщалась с коллективом предприятия. Рассуждали о том, как не стать жертвой дезинформации, а также об угрозах веб-среды для детей и подростков.

Наталья Петкевич встретилась с коллективом фабрики «Полесье»-7

Юлия Логиш, специалист отдела продаж СООО «Полесье»:
Нужна информационная гигиена. Об этом нужно говорить со взрослыми и детьми. У нас в школьных чатах это обсуждается. Лаконично доносится информация, как быть с детьми и обращаться в личном пространстве, на работе.

Наталья Петкевич встретилась с коллективом фабрики «Полесье»-10

Тамара Янч, специалист СООО «Полесье»:
Информационная гигиена это важно. Я мать, у меня две взрослые дочери. И хотелось бы, чтобы интернет не втянул их в себя. Чтобы они немножко смотрели вокруг. Ответили на все интересующие вопросы, люди остались довольны, удовлетворены ответом.

Коллектив предприятия передал подарочный сертификат Наталье Петкевич для благотворительности. Решение об адресатах добра приняли на месте. Игрушки передадут детям, которые переехали в Беларусь из пострадавших областей Украины. Также первый заместитель главы Администрации Президента провела прием граждан по личным вопросам.

# Государственная политика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Мы с Россией не готовы увеличить фронт на 1200 километров. И Курск это показал»
15 августа 2024 13:52

Лукашенко: «Мы с Россией не готовы увеличить фронт на 1200 километров. И Курск это показал»

Лукашенко: на Западе нет ответственных политиков
15 августа 2024 13:44

Лукашенко: на Западе нет ответственных политиков

Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце ребёнка
15 августа 2024 12:10

Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце ребёнка