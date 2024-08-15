Наталья Петкевич встретилась с коллективом фабрики «Полесье»

Единый день информирования 15 августа проходит в Беларуси. На этот раз его главная тема – информационная гигиена. Представители власти и экспертного сообщества проводят встречи в коллективах и разъясняют волнующие людей вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единственное оружие в XXI веке, которое остается неотразимым, является слово, а потому белорусам нужно быть приспособленными к инфосреде. Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич во время встречи с коллективом фабрики «Полесье».

Предприятие специализируется на выпуске пластиковых изделий, и больше всего его знают по детским игрушкам. Наталья Петкевич ознакомилась с производственной площадкой, а также пообщалась с коллективом предприятия. Рассуждали о том, как не стать жертвой дезинформации, а также об угрозах веб-среды для детей и подростков.

Ю лия Логиш, специалист отдела продаж СООО «Полесье»: Нужна информационная гигиена. Об этом нужно говорить со взрослыми и детьми. У нас в школьных чатах это обсуждается. Лаконично доносится информация, как быть с детьми и обращаться в личном пространстве, на работе.

Тамара Янч, специалист СООО «Полесье»:

Информационная гигиена это важно. Я мать, у меня две взрослые дочери. И хотелось бы, чтобы интернет не втянул их в себя. Чтобы они немножко смотрели вокруг. Ответили на все интересующие вопросы, люди остались довольны, удовлетворены ответом.

Коллектив предприятия передал подарочный сертификат Наталье Петкевич для благотворительности. Решение об адресатах добра приняли на месте. Игрушки передадут детям, которые переехали в Беларусь из пострадавших областей Украины. Также первый заместитель главы Администрации Президента провела прием граждан по личным вопросам.