Фабрика мороженого пригласила минских школьников на экскурсию. Что впечатлило детей больше всего?

Вероника Макаревич, ведущая:
Шоколадное, сливочное и даже фруктовое. Лакомство на любой вкус и цвет. Кто, как и где создает любимый продукт?
Вероника Макаревич, ведущая:
Шоколадное, сливочное и даже фруктовое. Лакомство на любой вкус и цвет. Кто, как и где создает любимый продукт?
Добро пожаловать на фабрику мороженого. Ребят из столичной школы № 164 поощрили за талант и пригласили на самую вкусную экскурсию столицы. К путешествию в сливочный рай присоединяемся и мы.
– Твое любимое?
– Да.
– Какое ты любишь? Шоколадное в шоколаде?
– Шоколадное в шоколаде.
– Я в -30 зашел. Нехолодно.
– Как долго ты ждала похода на фабрику мороженого?
– Со вчерашнего дня!
– Сколько ты сегодня съела порций мороженого?
– Две. Доедаю вторую.
– Маме не скажешь?
– Нет!
Светлана Богдашова, директор ГУО «Средняя школа № 164 Б.В. Карпенко г. Минска»:
Такой день – это награда для участников конкурса, который проходил в нашей школе. Дело в том, что в учреждении образования функционирует музей «Ленинский район – вчера, сегодня, завтра». А 17 апреля Ленинский район Минска празднует свой день рождения. И мы решили к этой замечательной дате организовать конкурс объемных моделей. В конкурсе приняло участие порядка 30 семей. И все учащиеся, которые сделали замечательные объемные модели, присутствуют на хладокомбинате.
Воплотить самые безумные дизайнерские идеи в жизнь вызвались ученики всех возрастов. Так, в картоне и пенопласте за несколько месяцев «ожили» знаковые здания одного из старейших районов Минска.
Милана Пилох:
Мы представляли с одноклассницей Лерой макет, посвященный «Красному берегу». Это мемориальный комплекс.
Максим Станкевич:
Я делал макет про Мотовелозавод. Мне очень нравится кататься на велосипеде.
Алина Старых:
Я не делала макет, но помогала своей подруге Ане Селезневой, которая сделала замечательный макет «Коммунарки».
Светлана Богдашова:
Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе нужно было подготовить объемную модель. Дети выбирали объекты сами. Среди них есть и социокультурные объекты нашего Ленинского района. Это театры. Есть парки, известные памятники. Но есть и предприятия. Ребенок делал выбор сам.
Для победы в творческом состязании необходимо хорошо знать историю и уметь оригинально презентовать задумку.
Анастасия Александрова:
Я сделала этот макет, потому что очень люблю мороженое. У нас в школе был конкурс макетов, и я сделала именно хладокомбинат.
Для ларька пригодились палочки от любимого лакомства, а трубочки от сока стали фонарными столбами. Гуашь, немного клея, пластиковая крышка, засушенные цветы – и вуаля, арт-объект готов!
Чтобы увидеть технологию производства любимого десерта своими глазами, ребята «при полном параде» отправились на прогулку по Минскому хладокомбинату № 2.
Елизавета Хитрик, ведущий инженер-технолог:
Детей провели по аппаратному отделению. Там происходит приготовление смеси, хранение, созревание. Далее провели по фризеро-фасовочному цеху. Они увидели разные линии нашего производства, разные виды продукции – на палочке, в стаканчике, семейное мороженое.
Наблюдать, как пломбир в вафельном стаканчике опускается в шоколад, – самое серьезное испытание для сладкоежек. Так и хочется узнать, какое лакомство на вкус.
Елизавета Хитрик:
Для пломбиров мы используем молоко пастеризованное коровье, молоко сгущенное, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, сахар, масло, стабилизационные системы и все.
Для создания «фруктового льда» здесь используют пюре – яблочное, вишневое и из черноплодной рябины. А совсем скоро на прилавках появится мягкое мороженое. Юные гурманы уже продегустировали новинку и остались довольны.
Милана Пилох:
Мягкое мороженое, безусловно, отличается от магазинного. Вкусный опыт получился.
Станислав Балакирев:
Мое любимое мороженое – шоколадное.
Максим Станкевич:
А мое – пломбирное в глазури шоколадной.
Алина Старых:
Мне больше всего с детства нравится пломбир.
В общем, к теплому сезону в столице готовы. А какое мороженое любите вы?