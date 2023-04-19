Фабрика мороженого пригласила минских школьников на экскурсию. Что впечатлило детей больше всего?

Вероника Макаревич, ведущая:

Шоколадное, сливочное и даже фруктовое. Лакомство на любой вкус и цвет. Кто, как и где создает любимый продукт?

Добро пожаловать на фабрику мороженого. Ребят из столичной школы № 164 поощрили за талант и пригласили на самую вкусную экскурсию столицы. К путешествию в сливочный рай присоединяемся и мы.

– Твое любимое?

– Да.

– Какое ты любишь? Шоколадное в шоколаде?

– Шоколадное в шоколаде.

– Я в -30 зашел. Нехолодно.

– Как долго ты ждала похода на фабрику мороженого?

– Со вчерашнего дня!

– Сколько ты сегодня съела порций мороженого?

– Две. Доедаю вторую.

– Маме не скажешь?

– Нет!

Светлана Богдашова, директор ГУО «Средняя школа № 164 Б.В. Карпенко г. Минска»:

Такой день – это награда для участников конкурса, который проходил в нашей школе. Дело в том, что в учреждении образования функционирует музей «Ленинский район – вчера, сегодня, завтра». А 17 апреля Ленинский район Минска празднует свой день рождения. И мы решили к этой замечательной дате организовать конкурс объемных моделей. В конкурсе приняло участие порядка 30 семей. И все учащиеся, которые сделали замечательные объемные модели, присутствуют на хладокомбинате.

Воплотить самые безумные дизайнерские идеи в жизнь вызвались ученики всех возрастов. Так, в картоне и пенопласте за несколько месяцев «ожили» знаковые здания одного из старейших районов Минска.

Милана Пилох:

Мы представляли с одноклассницей Лерой макет, посвященный «Красному берегу». Это мемориальный комплекс.

Максим Станкевич:

Я делал макет про Мотовелозавод. Мне очень нравится кататься на велосипеде.

Алина Старых:

Я не делала макет, но помогала своей подруге Ане Селезневой, которая сделала замечательный макет «Коммунарки».

Светлана Богдашова:

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе нужно было подготовить объемную модель. Дети выбирали объекты сами. Среди них есть и социокультурные объекты нашего Ленинского района. Это театры. Есть парки, известные памятники. Но есть и предприятия. Ребенок делал выбор сам. Для победы в творческом состязании необходимо хорошо знать историю и уметь оригинально презентовать задумку.

Анастасия Александрова:

Я сделала этот макет, потому что очень люблю мороженое. У нас в школе был конкурс макетов, и я сделала именно хладокомбинат.

Для ларька пригодились палочки от любимого лакомства, а трубочки от сока стали фонарными столбами. Гуашь, немного клея, пластиковая крышка, засушенные цветы – и вуаля, арт-объект готов! Чтобы увидеть технологию производства любимого десерта своими глазами, ребята «при полном параде» отправились на прогулку по Минскому хладокомбинату № 2.

Елизавета Хитрик, ведущий инженер-технолог:

Детей провели по аппаратному отделению. Там происходит приготовление смеси, хранение, созревание. Далее провели по фризеро-фасовочному цеху. Они увидели разные линии нашего производства, разные виды продукции – на палочке, в стаканчике, семейное мороженое. Наблюдать, как пломбир в вафельном стаканчике опускается в шоколад, – самое серьезное испытание для сладкоежек. Так и хочется узнать, какое лакомство на вкус.

Елизавета Хитрик:

Для пломбиров мы используем молоко пастеризованное коровье, молоко сгущенное, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, сахар, масло, стабилизационные системы и все. Для создания «фруктового льда» здесь используют пюре – яблочное, вишневое и из черноплодной рябины. А совсем скоро на прилавках появится мягкое мороженое. Юные гурманы уже продегустировали новинку и остались довольны.

Милана Пилох:

Мягкое мороженое, безусловно, отличается от магазинного. Вкусный опыт получился.

Станислав Балакирев:

Мое любимое мороженое – шоколадное. Максим Станкевич:

А мое – пломбирное в глазури шоколадной. Алина Старых:

Мне больше всего с детства нравится пломбир.