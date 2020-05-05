Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки Национальной академии наук Беларуси показали 5 мая Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин.

Площадка введена в эксплуатацию в 2010 году благодаря указам Президента. Главе государства доложили о положении дел в развитии белорусского электротранспорта. Осматривая разработки, Президент в первую очередь обратил внимание, что работу нашей Академии наук нужно подвергнуть серьезной ревизии. Хотя сделать это не так и просто. Александр Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы: Правильно было бы собраться в Минске

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договаривались, что займемся разработкой электротранспорта. Почему электричество? Недавно я об этом говорил. У нас будет большой профицит электричества после ввода атомной электростанции. Да и сейчас у нас хватает электричества, во-первых. Во-вторых, это экология, это абсолютно чистые источники энергии и это очень полезно, это нужно для нашей страны, потому что она находится в центре Европы. И нам, как никакому-то другому народу, надо беспокоиться за экологию. Поэтому было принято решение по усилению работы. Наша страна автомобилестроительная, мы строим все автомобили в Беларуси. Надо переходить на электричество. Общественный транспорт, я вижу, уже и грузовые автомобили, и то, что мы в быту используем постоянно, или велосипеды, мотоциклы, автомобили легковые и так далее – уже какие-то наработки есть.