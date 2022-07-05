Прямой эфир

До 20 см в диаметре при хорошем уходе. Посмотрите на эту красочную коллекцию роз в ботаническом саду в Минске

05 июля 2022 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Найти розарий по аромату. Розовые, алые и чайные красавицы. В Центральном ботаническом саду сезон цветения роз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 20 см в диаметре при хорошем уходе. Посмотрите на эту красочную коллекцию роз в ботаническом саду в Минске-1

Коллекция насчитывает около 300 сортов белорусской, украинской, французской, немецкой и казахской селекции. На территории площадью 1 гектар растет более 2 500 кустов роз. Все они необычные – у каждого свои декоративные особенности, качества и характеристики, например устойчивость к перезимовке.

До 20 см в диаметре при хорошем уходе. Посмотрите на эту красочную коллекцию роз в ботаническом саду в Минске-4

История розария длится более полувека. 50 лет назад здесь насчитывалось около 900 сортов.

До 20 см в диаметре при хорошем уходе. Посмотрите на эту красочную коллекцию роз в ботаническом саду в Минске-7

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Стараемся делать акцент на старинных розах. Есть у нас и новинки роз, из таких групп, как из питомника Кордеса, из группы Остина. Они отличаются пышным цветением, крупным цветком, с признаками чайных гибридных роз. Вот интересный сорт – двухцветный.

До 20 см в диаметре при хорошем уходе. Посмотрите на эту красочную коллекцию роз в ботаническом саду в Минске-10

Я показываю вам, какое разнообразие. Это просто двухцветная, но иногда бывает диаметр и до 20 сантиметров при хорошем уходе.

До 20 см в диаметре при хорошем уходе. Посмотрите на эту красочную коллекцию роз в ботаническом саду в Минске-13

Вниманию посетителей предлагаются прогулки в интерактивной форме «Цветущий сад». Здесь участники могут пройти весь маршрут, используя мобильное приложение.

# Растения и цветы # общество # Ольга Дуброва # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Зерновые мы вывозить не будем». Лукашенко предрёк миру голод
05 июля 2022 13:42

«Зерновые мы вывозить не будем». Лукашенко предрёк миру голод

«Чувствовал, что в оптимальной форме». Узнали у 100-балльников, как удалось набрать максимум на ЦТ
05 июля 2022 13:35

«Чувствовал, что в оптимальной форме». Узнали у 100-балльников, как удалось набрать максимум на ЦТ

«Затрагивает не только человека». Ирина Костевич рассказала об адресной социальной помощи
05 июля 2022 13:14

«Затрагивает не только человека». Ирина Костевич рассказала об адресной социальной помощи