До 20 см в диаметре при хорошем уходе. Посмотрите на эту красочную коллекцию роз в ботаническом саду в Минске

Новости Беларуси. Найти розарий по аромату. Розовые, алые и чайные красавицы. В Центральном ботаническом саду сезон цветения роз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коллекция насчитывает около 300 сортов белорусской, украинской, французской, немецкой и казахской селекции. На территории площадью 1 гектар растет более 2 500 кустов роз. Все они необычные – у каждого свои декоративные особенности, качества и характеристики, например устойчивость к перезимовке.

История розария длится более полувека. 50 лет назад здесь насчитывалось около 900 сортов.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Стараемся делать акцент на старинных розах. Есть у нас и новинки роз, из таких групп, как из питомника Кордеса, из группы Остина. Они отличаются пышным цветением, крупным цветком, с признаками чайных гибридных роз. Вот интересный сорт – двухцветный.

Я показываю вам, какое разнообразие. Это просто двухцветная, но иногда бывает диаметр и до 20 сантиметров при хорошем уходе.