«Там было болото, которое заразили тифом». Бывшая малолетняя узница лагеря смерти «Озаричи» об ужасах войны

Новости Беларуси. В Червенском районе проживают узники фашистских концлагерей. Среди них и Згурская Анна Петровна. В возрасте восьми лет она попала в концлагерь «Озаричи» вместе с мамой и младшим братом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Згурская, бывшая малолетняя узница лагеря смерти «Озаричи»:

В пять лет началась война. Папа был связным в партизанском отряде, в 1942 году его расстреляли. Полицай доложил, его расстреляли. Мы его похоронили. У нас ни квартиры, ничего не было. Мы все бросили. У мамы осталось трое детей, самой младшей было 8 месяцев. Ее забрала мамина сестра. А мы поехали туда, где мама родилась, это Рогачевский район Гомельской области, деревня Филипковичи. Она там и родилась. Часа в три ночи наехали каратели. У них уже был список, кого бросать в этот лагерь. Мы попали. Сестричка не попала, а мне было восемь лет, братику – пять. Нас в этот лагерь…

У них было что-то типа ведра. Какие документы у нас были, все положили в это ведро. Потом подошел еще один немец, что-то ему сказал, нам сказали: «Расходитесь, располагайтесь». Как располагаться? Там было болото, там была лужайка, оттуда брали воду пить, заразили сыпным тифом.