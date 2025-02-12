Её работы есть в коллекциях знаменитостей. Пообщались с белоруской, которая делает картины из янтаря

Уникальная картина из янтаря Вероники и Сергея Бижако из Гродно сегодня есть в коллекциях знаменитостей и даже глав государств. А их янтарные иконы украшают не один православный храм. Как началось это необычное влечение и как создаются эти янтарные шедевры? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вероника Бижако, мастер по изготовлению картин из янтаря.

Вероника Бижако, мастер по изготовлению картин из янтаря:

Все началось с того, муж родом из Калининграда, это основной вид деятельности в Калининградской области. И некоторые из наших друзей пошли по этой стезе и порекомендовали нам тоже заниматься иконописью из янтаря. Мы обучились и стали делать. Это делают в разных странах. Везде, где есть янтарь.