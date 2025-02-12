Её работы есть в коллекциях знаменитостей. Пообщались с белоруской, которая делает картины из янтаря
Уникальная картина из янтаря Вероники и Сергея Бижако из Гродно сегодня есть в коллекциях знаменитостей и даже глав государств. А их янтарные иконы украшают не один православный храм. Как началось это необычное влечение и как создаются эти янтарные шедевры?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вероника Бижако, мастер по изготовлению картин из янтаря.
Вероника Бижако, мастер по изготовлению картин из янтаря:
Все началось с того, муж родом из Калининграда, это основной вид деятельности в Калининградской области. И некоторые из наших друзей пошли по этой стезе и порекомендовали нам тоже заниматься иконописью из янтаря. Мы обучились и стали делать. Это делают в разных странах. Везде, где есть янтарь.
Мне очень нравится делать все иконы, но если я запомнила что-то, то не потому что нелюбимая, а скорее из-за обстоятельств. Например, мы делали иконостасы. И это интересно, потому что там работал и резчик по дереву, и мы, это уже такая большая грандиозная работа. Мне очень понравилось делать портрет семьи Надежды Кадышевой.
Подробности в видео.