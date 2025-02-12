Дзиодзина: украинский опыт раскола одной конфессии – пример того, как веру используют, чтобы разделить общество

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями религиозных конфессий, где особенно подчеркнул, что в рамках новейшей истории Беларусь не знала конфликтов на почве различий в конфессии. Ведь несмотря на то, что парадигма религиозной веры не включает в себя враждебного нарратива, представители разных вероисповеданий все равно конфликтуют. Обычно корни подобного типа агрессии к представителям иной веры уходят вглубь психологии личности, где аспект своей социально-групповой принадлежности делит людей на «своих» и «чужих».

В парадигме религиозной веры, неприязни к другому быть не должно, если это противоречит фундаментальным понятиям данной конфессии. В то время как отрицательный акцент на характерной разнице в групповой принадлежности все равно склоняет людей враждовать. Обеспокоенность этим социальным явлением в современном обществе подчеркнул Президент, обратив внимание на еще более парадоксальную сторону отношений в рамках одной религии: «Мы с болью в сердце видим, до чего дошла ситуация в Украине, например. Нас тоже пытались раскачать в 2020 году, и в том числе по религиозным вопросам. Неслучайно один из сильнейших информационных ударов был нанесен именно по священнослужителям».