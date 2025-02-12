Дзиодзина: украинский опыт раскола одной конфессии – пример того, как веру используют, чтобы разделить общество
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями религиозных конфессий, где особенно подчеркнул, что в рамках новейшей истории Беларусь не знала конфликтов на почве различий в конфессии. Ведь несмотря на то, что парадигма религиозной веры не включает в себя враждебного нарратива, представители разных вероисповеданий все равно конфликтуют. Обычно корни подобного типа агрессии к представителям иной веры уходят вглубь психологии личности, где аспект своей социально-групповой принадлежности делит людей на «своих» и «чужих».
В парадигме религиозной веры, неприязни к другому быть не должно, если это противоречит фундаментальным понятиям данной конфессии. В то время как отрицательный акцент на характерной разнице в групповой принадлежности все равно склоняет людей враждовать. Обеспокоенность этим социальным явлением в современном обществе подчеркнул Президент, обратив внимание на еще более парадоксальную сторону отношений в рамках одной религии: «Мы с болью в сердце видим, до чего дошла ситуация в Украине, например. Нас тоже пытались раскачать в 2020 году, и в том числе по религиозным вопросам. Неслучайно один из сильнейших информационных ударов был нанесен именно по священнослужителям».
Алена Дзиодзина:
Украинский опыт раскола в рамках одной конфессии является характерным примером того, как религиозную веру используют в попытках расколоть единое общество на два лагеря. Отрицательные клише и ассоциативные связи становится инструментом влияния. И антитеза в рамках одной веры создается искусственно. Аналогичным образом, напоминая людям одной конфессии ключевые тезисы их убеждений, можно помочь обществу укрепиться в вере. Обычно тут много зависит от тех, кто стоит во главе. Если мы говорим о конфессиях, традиционно подобного типа функцию исполняет священник, который напоминает своим прихожанам о базисных установках конкретной религии.
Не меньше влияния на настроения в обществе имеют и те, кто стоит в руководстве. Например, авторитет главы государства способен как преломлять веру людей в отрицательном направлении, так и помогать обществу становиться духовнее. Как раз в этом правильном направлении белорусский Президент гарантировал представителям разных конфессий свое содействие: «Вы все одинаково дороги для государства, для меня. И я буду делать все для того, чтобы вы, как сегодня, жили в мире и согласии, чтобы вы не смотрели косо друг на друга».