В Минске проходит выставка продукции предприятий лёгкой промышленности

Белорусская легкая промышленность способна обеспечить потребности отечественных предприятий реального сектора экономики в спецодежде и обуви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка моделей разного назначения сегодня развернулась в Минском дворце культуры, там же состоялось отраслевое совещание. В числе актуальных вопросов – импортозамещение и защита внутреннего рынка. Так, фиксируются факты, когда белорусские предприятия закупают спецодежду за рубежом по более низкой цене. На бумаге она соответствует всем защитным требованиям, но по факту товар некачественный.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Сегодня законодательно в нашей стране выполнена в рамках 229 постановления возможность закупки качественной и главное – соответствующей всем нормам и требования по защите одежды и обуви. Есть факты, когда покупают наши предприятия импортную одежду. Часто она бывает дешевле по цене, но мы отслеживаем на рынке такие факты, когда бывает обувь не совсем защитная и носок не соответствует всем требованиям. И одежда, как говорится, отшита непонятно как. Когда завозится по импорту, а здесь пришивается только конечная пуговица и заявляется как белорусская, надо держать на контроле все эти вопросы. Нынешняя выставка помогает познакомить промышленные предприятия с возможностями «Беллегпрома». Из новинок текстиля – бельевой трикотаж с защитными свойствами, а также проверенные временем модели.

Наталья Крагель, директор белорусского предприятия по производству обуви:

Начинали мы с сапог, сегодня у нас есть ботинки, сегодня у нас еще одни появились сапоги, то есть на месте мы не стоит, развиваем линейку. Сапоги пожарных – в них очень заинтересована Российская Федерация.