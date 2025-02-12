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Модницы за разумное потребление. Спросили у минчанок, каких трендов они придерживаются

12 февраля 2025 12:34
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Модницы за разумное потребление. Спросили у минчанок, каких трендов они придерживаются -1

Я выбираю классический стиль, он удобный, стильный, молодежный. Мне помогает мама, она педагог, у нее тоже очень хороший стиль. Мне нравится красивый макияж, чтобы обязательно присутствовали стрелки, тени, это подчеркивает глаза.

Модницы за разумное потребление. Спросили у минчанок, каких трендов они придерживаются -3

Я люблю больше кэжуал, свободное, более спортивное, комфортное. Бомберы в моде, весной это будет очень актуально. Я люблю носить часы, очки.

Модницы за разумное потребление. Спросили у минчанок, каких трендов они придерживаются -5

Я очень люблю эту кепку, купила ее года четыре назад. Точно так же, как и эта барсетку. Это постоянный элемент всех моих образов. Я за разумное потребление. Мне нравится, когда вещей мало, когда их можно между собой скомплектовать.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси

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