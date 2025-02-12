Модницы за разумное потребление. Спросили у минчанок, каких трендов они придерживаются

Я выбираю классический стиль, он удобный, стильный, молодежный. Мне помогает мама, она педагог, у нее тоже очень хороший стиль. Мне нравится красивый макияж, чтобы обязательно присутствовали стрелки, тени, это подчеркивает глаза.

Я люблю больше кэжуал, свободное, более спортивное, комфортное. Бомберы в моде, весной это будет очень актуально. Я люблю носить часы, очки.

Я очень люблю эту кепку, купила ее года четыре назад. Точно так же, как и эта барсетку. Это постоянный элемент всех моих образов. Я за разумное потребление. Мне нравится, когда вещей мало, когда их можно между собой скомплектовать.