Чем занятия по стрельбе привлекают молодёжь? Рассказали мастера спорта международного класса

Метко стрелять глазами и всегда попадать в яблочко научат белорусские чемпионы. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – спортсмены национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе, мастера спорта международного класса Мария Мартынова и Владимир Чернов. Александр Меженный, ведущий:

Чем это привлекательно для молодежи, которая наполняет сейчас тиры?

Владимир Чернов, спортсмен национальной команды Беларуси по стрельбе пулевой, мастер спорта международного класса:

Конечно, дети приходят, группы набираются, какое-то поколение обновляется. Так же, когда и мы пришли тоже. Но меня, допустим, затягивало в стрельбе в самом начале понимание того, что я держу настоящее оружие, стреляю из настоящих патронов, и вот этот запах пороха, это чувство выстрела, оно манило. Было очень интересно приходить, все это чувствовать. А дальше уже, конечно, соревновательная деятельность, когда ты борешься против своих друзей или противников, пытаешься их победить, попасть в больший результат, чем они. Такая конкуренция идет.

Юрий Царев:

Пулевая стрельба – это долгоиграющий вид спорта? Для стрелка есть критический возраст или нет?

Мария Мартынова, спортсменка национальной команды Беларуси по стрельбе пулевой, мастер спорта международного класса:

Я думаю нет, это один из самых долгоиграющих видов спорта. Дольше, наверное, только шахматы или шашки. А у нас, пока позволяет здоровье стоять, держать оружие – стреляй. Зрение ухудшилось – это не приговор. Наоборот, с возрастом, может, нервы крепче, опыта больше, и результаты от этого лучше получаются.

Юрий Царев:

Какие старты следующие? Владимир Чернов:

У нас ближайший выездной старт – это Открытый Кубок России. Если говорить про домашний, то это третий этап Кубка страны.