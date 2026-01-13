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Как с помощью аксессуаров сделать образ ярче? Имиджмейкер показала несколько способов

13 января 2026 14:49
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Как с помощью аксессуаров сделать образ ярче? Имиджмейкер показала несколько способов-1

Ирина Ильинская, имиджмейкер:
Аксессуары – это «приправа» к нашим образам. Я выступаю за то, чтобы создать минималистичный гардероб из лаконичных вещей и расширять его при помощи интересных, стильных, разноплановых и ярких аксессуаров.

Как с помощью аксессуаров сделать образ ярче? Имиджмейкер показала несколько способов-3

Например, у нас есть черный лаконичный образ. Мы можем взять модный меховой шарф, также предложить к этому образу какую-нибудь интересную дизайнерскую сумку. И вуаля – прекрасный образ.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси

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