Как с помощью аксессуаров сделать образ ярче? Имиджмейкер показала несколько способов

Ирина Ильинская, имиджмейкер:

Аксессуары – это «приправа» к нашим образам. Я выступаю за то, чтобы создать минималистичный гардероб из лаконичных вещей и расширять его при помощи интересных, стильных, разноплановых и ярких аксессуаров.