Как с помощью аксессуаров сделать образ ярче? Имиджмейкер показала несколько способов

Ирина Ильинская, имиджмейкер:
Аксессуары – это «приправа» к нашим образам. Я выступаю за то, чтобы создать минималистичный гардероб из лаконичных вещей и расширять его при помощи интересных, стильных, разноплановых и ярких аксессуаров.
Ирина Ильинская, имиджмейкер:
Аксессуары – это «приправа» к нашим образам. Я выступаю за то, чтобы создать минималистичный гардероб из лаконичных вещей и расширять его при помощи интересных, стильных, разноплановых и ярких аксессуаров.
Например, у нас есть черный лаконичный образ. Мы можем взять модный меховой шарф, также предложить к этому образу какую-нибудь интересную дизайнерскую сумку. И вуаля – прекрасный образ.
Подробности в видео.