Модная и качественная обувь для школы и прогулок. Показываем детскую коллекцию в «Марко»

Летние каникулы – это отличная возможность без спешки подготовиться к школьному сезону.

Добавить индивидуальности образу поможет трендовая обувь. В магазинах «Марко» представлены несколько брендов. Детская коллекция – это бренд San Marco. И мы как представители бренда поможем вам с выбором школьной обуви.

Юлия Зернина, ведущий художник-модельер холдинга «Марко»:

Лоферы – длинный тренд, который с нами далеко не первый сезон. И продолжает быть актуальным. В магазинах «Марко» представлен огромный выбор школьной модели лоферов. На любой вкус, для любого покупателя. Это более классические модели пенни-лоферов. Это активные модели на контрастной подошве с контрастными массивными цепями.

Эти модели выполнены в гладкой коже, модели в велюре. Особое внимание хотелось бы уделить моделям, выполненным в лаке, поскольку после долгого периода тренда на спокойные, базовые модели, на минимализм, в моде снова роскошь, глянец и блеск. Поэтому особенно актуальные модели выполнены в лаке.

Лоферы представлены на различных подошвах. Это активные, брутальные, агрессивные с явно выраженным тракторным протектором подошвы. А также относительно новый тренд – это утолщенная подошва. Очень простого дизайна, но при этом с широким бортом и минималистичным дизайном.

Также хотелось бы отметить в школьной коллекции такие конструкции, как классические полуботинки. В качестве модных трендов в них мы используем массивную фурнитуру, которая соответствует тренду на роскошь, объемные швы на союзках, также пряжки. И, конечно же, мы думаем об удобстве детей, поэтому наши полуботинки имеют удобную застежку велкро для надежной фиксации на стопе и удобства надевания.

Туфли Мэри Джейн – это не только трендовая конструкция, но и наиболее удобная для детей, поскольку за счет ремня позволяет надежно фиксировать обувь на стопе. Застежка на ремне бывает различной, это может быть застежка велкро с регулировкой, это может быть эластичная лента, а также пряжка. Но мы заботимся о детях, знаем, что они не любят застегивать пряжки, поэтому пряжка оснащена эластичной лентой и не требует каждый раз ее расстегивать и застегивать. Чтобы снять нагрузку со стопы, в наших стельках используется мягкий подсводник.

В нашем магазине представлен широкий выбор моделей для разных покупателей. Это более классические модели на тонких подошвах и более активные, яркие модели на толстых акцентных подошвах. Конечно же, в школьной коллекции самым базовым цветом является черный, и он преобладает в нашей коллекции. Также мы предлагаем модели и в синем цвете, и даже в бордовом. И относительно недавно стали, повторяя женскую коллекцию, делать модели в бежевом цвете и белые на контрастных подошвах. Также мы используем совершенно различный декор, например, цепи. И классика декора для детских туфелек – бантики, которые также бывают совершенно различными. Это классические миниатюрные бантики и более крупные, массивные, трендовые бантики, дополнительно украшенные металлическими элементами. Также не стоит бояться толстых массивных подошв, поскольку они выполнены из ультралегкого материала «Эва». Очень хорошо, когда обувь имеет сквозную перфорацию для того, чтобы ножка дышала в течение дня.

Марина Войцеховская, художник-модельер холдинга «Марко»:

Школьная коллекция для мальчишек и девчонок разработана в соответствии с пожеланиями родителей и требованиями школьных учреждений.

В коллекции для девочек у нас представлены полуботинки на шнурках с различными фактурами. Это и лаковая кожа, гладкая кожа, а также различные формы подошв. Более массивная, более спокойная.

Школьная коллекция для мальчишек представлена в разных конструкциях. Это и полуботинки с настрочными берцами и оксфорды, полуботинки-лоферы. Полуботинки для ленивых.

Перфорированные полуботинки изготовлены на облегченных подошвах, подошвах со вставками, а также на классических подошвах с имитацией ранта. Для школьных линеек и торжественных мероприятий подойдут полуботинки для мальчишек, изготовленные из натуральных материалов, а также на облегченной подошве из материала «Эва». Многие родители в качестве сменной обуви, особенно для начальной школы, предпочитают сандалии. В нашей коллекции имеются такие модели. Носочная и пяточная части закрыты, пятка фиксированная.

Мы приехали из России. В «Марко» мы всегда покупаем. Мама моя, когда сюда приезжает, и мужу, и мне тоже, то есть у нас вся обувь присутствует. Сейчас мой сын пойдет в первый класс. Мы подбираем обувь. «Марко» мы носим всей семьей и очень довольны.

В школьный сезон ребенку к школе выбираю «Марко». Подходит и по стилю, и по качеству. Из натуральных материалов, «Марко» на уровне.