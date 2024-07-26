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На заводе в Барановичах до 2038 года произведут не менее 89 самолётов «Освей»

26 июля 2024 13:35
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Беларусь и Россия проводят согласованную промышленную политику. Это позволяет успешно решать задачи импортозамещения и обеспечивать технологический суверенитет Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совсем новое направление – авиастроение.

Как раз сегодня на национальном правовом интернет-портале опубликован проект закона о ратификации соглашения по российско-белорусскому легкому самолету для местных воздушных линий.

На заводе в Барановичах до 2038 года произведут не менее 89 самолётов «Освей»-1

Идея его создания концептуально была озвучена Президентом Беларуси при посещении Иркутского авиационного завода. Это предприятие – главный участник совместного проекта с российской стороны. В свою очередь, наш 558-й Авиационный ремонтный завод должен создать производственные мощности для организации серийного производства. В Барановичах будет размещен заказ на выпуск не менее 178 фюзеляжей и 89 самолетов.

На заводе в Барановичах до 2038 года произведут не менее 89 самолётов «Освей»-4

«Освей» – легкий многоцелевой 19-местный турбовинтовой самолет. Перед конструкторами поставлена задача – создать лайнер, сочетающий высокую производительность и экономичность при перевозке пассажиров и грузов на малые и средние расстояния. Отличительными его особенностями должны стать исключительная надежность и безопасность в эксплуатации, в том числе в экстремальных климатических условиях.

# Союзное государство # общество

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