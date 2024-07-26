На заводе в Барановичах до 2038 года произведут не менее 89 самолётов «Освей»

Беларусь и Россия проводят согласованную промышленную политику. Это позволяет успешно решать задачи импортозамещения и обеспечивать технологический суверенитет Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совсем новое направление – авиастроение.

Как раз сегодня на национальном правовом интернет-портале опубликован проект закона о ратификации соглашения по российско-белорусскому легкому самолету для местных воздушных линий.