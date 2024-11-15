Одна из самых серьезных европейских проблем, конечно, нелегальная миграция. Однако, вместо того чтобы найти цивилизованное решение, западные соседи Беларуси эти вопросы не просто игнорируют, а порой и вовсе доводят ситуацию до «точки кипения». Войны, голод и безработица (а коллективный Запад лишь подливает масла в этот костер) заставляют людей покидать дома в поисках лучшей жизни. Но путь к «европейскому раю» для некоторых из них становится последним. Именно эти вопросы обсуждали сегодня в Минске. Здесь впервые проходит форум, посвященный проблемам нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По воде, земле и воздуху, с поддельными документами или вовсе без них. Чтобы пересечь границу, люди готовы пойти на все. Даже рискнуть жизнью. Все ради европейской свободы и демократии, которые оказались не более чем пустыми словами. Мощный как никогда поток беженцев Запад не смог переварить, и миграционный кризис приобрел статус реальной угрозы. В то же время диалог с союзниками в этом вопросе Европа оборвала.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Так демонизировали Беларусь, что сегодня пойти к гражданам своих государств и показать, что они начинают с нами сотрудничать. Действительно, эта проблема серьезна, но она решаема в диалоге. Это значит признать перед своими избирателями, общественностью, что политика была неправильная. Три года упущенных возможностей. Кто сегодня должен ответить за убитых на границе мигрантов, избитых, покалеченных?

Афганистан, Сирия, Ливия, Ирак, Пакистан – список стран, откуда приезжают мигранты, можно продолжать долго. Люди бегут не от хорошей жизни. Они хотят мира, спокойствия, ищут новый дом для себя и своих детей. Старый – в руинах, на которых отчетливо прослеживается американский след.