Западные соседи Беларуси не хотят решать вопросы в сфере нелегальной миграции – Вольфович

Западные соседи Беларуси не хотят решать вопросы, накопившиеся в сфере нелегальной миграции. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Западные соседи Беларуси не хотят решать вопросы, накопившиеся в сфере нелегальной миграции. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 ноября в Минске впервые проходит форум, посвященный проблемам нелегальной миграции. С каждым годом ситуация становится все более острой. Войны, голод и безработица заставляют людей покидать дома в поисках лучшей жизни.
Многотысячные потоки беженцев стремятся найти ее в Европе. Чтобы пересечь границу, люди прибегают к самым разным (и часто смертельно опасным) способам. Долгие годы потоки нелегальной миграции в благополучную Европу останавливали белорусские пограничники. Мы готовы были сотрудничать до того, как против нас развязали экономическую войну. Но после нескольких пакетов санкций глупо требовать у Беларуси защиты.
Более того, западная пропаганда не перестает обвинять Минск в создании миграционного кризиса в европейском регионе. А сам так называемый цивилизованный мир продолжает убивать мигрантов на границе. По меньшей мере 60 погибших по вине Польши, Латвии и Литвы, и это только факты, обнародованные белорусской стороной.
Однако мы открыты к диалогу и готовы искать конкретные пути решения проблемы. На это нацелена сегодняшняя конференция, на которую, к слову, практически никто из европейских дипломатов не прибыл.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
К сожалению, мне доложили, что сегодня нет дипломатов со стран Евросоюза, которые больше всего об этом кричат, но почему-то не хотят обсуждать и находить пути решения этой проблемы. Ведь проблема нелегальной миграции сегодня вышла уже из вопросов второстепенных, каких-то частных вопросов. А уже действительно вышла на глобальный уровень. Эта проблема сегодня захлестывает в первую очередь Европу.
Чтобы остановить и найти пути решения этого вопроса, надо садиться за стол переговоров, надо вести диалог, надо вырабатывать какие-то конструктивные совместные шаги, организовывать более тесное взаимодействие, прежде всего, конечно же, со странами-соседями. Это с Польшей, странами Прибалтики. И мы неоднократно по линии Министерства иностранных дел, по другим дипломатическим каналам доводили, что давайте обсуждать, искать пути решения.
На наших границах ежегодно задерживают свыше 1,5 тысячи нелегальных мигрантов. Вместо того чтобы решать проблему, западные соседи предпочитают отгородиться забором и колючей проволокой, а от непрошеных гостей – избавиться. Такое оно, европейское гостеприимство.