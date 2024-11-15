Западные соседи Беларуси не хотят решать вопросы в сфере нелегальной миграции – Вольфович

Западные соседи Беларуси не хотят решать вопросы, накопившиеся в сфере нелегальной миграции. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 ноября в Минске впервые проходит форум, посвященный проблемам нелегальной миграции. С каждым годом ситуация становится все более острой. Войны, голод и безработица заставляют людей покидать дома в поисках лучшей жизни.

Многотысячные потоки беженцев стремятся найти ее в Европе. Чтобы пересечь границу, люди прибегают к самым разным (и часто смертельно опасным) способам. Долгие годы потоки нелегальной миграции в благополучную Европу останавливали белорусские пограничники. Мы готовы были сотрудничать до того, как против нас развязали экономическую войну. Но после нескольких пакетов санкций глупо требовать у Беларуси защиты.

Более того, западная пропаганда не перестает обвинять Минск в создании миграционного кризиса в европейском регионе. А сам так называемый цивилизованный мир продолжает убивать мигрантов на границе. По меньшей мере 60 погибших по вине Польши, Латвии и Литвы, и это только факты, обнародованные белорусской стороной.

Однако мы открыты к диалогу и готовы искать конкретные пути решения проблемы. На это нацелена сегодняшняя конференция, на которую, к слову, практически никто из европейских дипломатов не прибыл.