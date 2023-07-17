«Европейские государства теряют свой суверенитет». Кто контролирует ситуацию на самом деле?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотелось бы, конечно, обратить внимание на позицию Венгрии в лице господина Орбана. Знаете, такой островок адекватности в нынешней Европе. Орбан раскритиковал НАТО за проведение военных действий на территории других стран. Давайте услышим прямую речь.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Мы находимся в Вильнюсе на двухдневном саммите НАТО. Самая важная тема – российско-украинский конфликт. Венгерская позиция остается неизменной, и мы будем ее представлять. Вместо того чтобы отправлять оружие в Украину, мы должны нести мир. Необходимо прекратить огонь. А вместо войны как можно скорее начать мирные переговоры. Позиция Венгрии ясна, поскольку конфликт происходит по соседству с нами, и десятки тысяч венгерских людей находятся в непосредственной опасности, поскольку в Закарпатье живут венгры. Венгрия настаивает на том, что Альянс не должен менять свою прежнюю позицию. НАТО – это военно-оборонительный союз, он был создан для защиты своих стран-участниц, а не для проведения военных действий на территории других стран.
Надежда Сасс:
Юрий, я знаю, что вы находитесь сейчас в Германии. И позиции Германии сегодня максимально честная и достаточно аккуратная. И как мы видим по заявлениям господина Писториуса, как же он не хочет оказывать Украине помощь, потому как все прекрасно понимают, какая цель. Это смерть, смерть и еще раз смерть.
Юрий Дудкин, украинский военный аналитик:
Опять о том пресловутом вопросе об укреплении блока НАТО. Какое может быть укрепление блока НАТО, если внутри НАТО в самом Брюсселе существует колоссальное разногласие по поводу Украины. И вы правильно сказали, что и в Германии в том числе, несмотря на то, что здесь, по мнению самих же рядовых немцев, германское правительство не совсем в адеквате в сравнении с прошлыми канцлерами, министрами иностранных дел Германии. Население Германии вообще недоумевает, как можно тратить колоссальные деньги, просто выбрасывать их в трубу, лишь только для того, чтобы удовлетворить желание США.
Европа, НАТО теряют свой суверенитет, особенно европейские государства теряют свой суверенитет во всем. Это тоже возмущает рядовых немцев. Понятное дело, что Германия находится под оккупацией с 1945 года, американской оккупацией. Я это говорю совершенно смело. И немцы это прекрасно тоже понимают. Тем не менее всему есть предел, как они говорят. Было две Германии, да, было две Германии, но восточную Германию, опять же, никто не спрашивал, хочет она объединяться, не хочет она объединяться. Вот вам все демократические принципы Европы. Взяли, объединили, а там как хотите.
Надежда Сасс:
Хотелось бы обратить внимание на цитату первого генсека НАТО, лорда Гастингса Лайонела Исмея.