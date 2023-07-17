«Европейские государства теряют свой суверенитет». Кто контролирует ситуацию на самом деле?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Хотелось бы, конечно, обратить внимание на позицию Венгрии в лице господина Орбана. Знаете, такой островок адекватности в нынешней Европе. Орбан раскритиковал НАТО за проведение военных действий на территории других стран. Давайте услышим прямую речь.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Мы находимся в Вильнюсе на двухдневном саммите НАТО. Самая важная тема – российско-украинский конфликт. Венгерская позиция остается неизменной, и мы будем ее представлять. Вместо того чтобы отправлять оружие в Украину, мы должны нести мир. Необходимо прекратить огонь. А вместо войны как можно скорее начать мирные переговоры. Позиция Венгрии ясна, поскольку конфликт происходит по соседству с нами, и десятки тысяч венгерских людей находятся в непосредственной опасности, поскольку в Закарпатье живут венгры. Венгрия настаивает на том, что Альянс не должен менять свою прежнюю позицию. НАТО – это военно-оборонительный союз, он был создан для защиты своих стран-участниц, а не для проведения военных действий на территории других стран. Надежда Сасс:

Юрий, я знаю, что вы находитесь сейчас в Германии. И позиции Германии сегодня максимально честная и достаточно аккуратная. И как мы видим по заявлениям господина Писториуса, как же он не хочет оказывать Украине помощь, потому как все прекрасно понимают, какая цель. Это смерть, смерть и еще раз смерть.